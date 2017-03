A romkocsmákat és a nőnapi árusokat ellenőrzi a NAV

Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára hétfőn jelentette be, hogy az adóhatóság ezután rendszeresen nyilvánosságra hozza az előre meghatározott ellenőrzési helyszíneket, amivel a szabályok betartására, a hibák kijavítására szeretnék ösztönözni az adózókat. Ez persze nem jelenti azt, hogy más helyszíneken nem jelennek meg a NAV munkatársai.Az adótraffipax szerint március első heteiben például Budapest VII. kerületének romkocsmáit, egyéb vendéglátóhelyeit ellenőrzik. A NAV ellenőrei elsősorban a bizonylatadási kötelezettséget, az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép üzemeltetését vizsgálják. A nap 24 órájában végzett célzott ellenőrzések - nyílt és fedett próbavásárlások, forgalomszámlálás - a visszaélések felszámolására irányulnak.Március 13-17-ig az Országos étterem hét rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Budapest belvárosában működő vendéglátóhelyeket ellenőrzik fokozottan, kiemelt figyelmet fordítanak a bizonylatadási kötelezettség teljesítésére, az alkalmazottak bejelentésére valamint az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésére. Ezzel egy időben a taxis személyszállítóknál is várható hasonló ellenőrzés.A NAV ellenőrei Budapesten és több megyében fokozottan ellenőrzik a nőnaphoz kötődő termékeket árusítókat.Így például Tolna megyében március 7-én és 8-án fokozottan ellenőrzik a piacokon, közterületeken, boltokban virágot árusítókat.Komárom-Esztergom megyében a virág, édesség, ajándéktárgy árusítókat, a szépészeti szolgáltatásokat nyújtókat, valamint a piacokon, vásárokon értékesítőket ellenőrzik kiemelten.Győr-Moson-Sopron megyében is ellenőrzik március 8-án a nőnaphoz kötődő termékeket árusítókat, a szépészeti szolgáltatásokat nyújtókat, valamint a piacokon, vásárokon értékesítőket, hogy adnak-e nyugtát és bejelentik-e alkalmazottaikat.Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc piacain valamint virágüzleteiben a virágértékesítések bizonylatolását, továbbá az értékesítésben közreműködők biztosítási jogviszonyát ellenőrzi a NAV március 8-án.Jász-Nagykun-Szolnok megyében ugyancsak ellenőrzik március 8-án a nőnaphoz köthető termékértékesítéseket, amire elsősorban a virágüzletek és a piacokon, közterületeken virágot értékesítő vállalkozások számíthatnak.A Pest megyei Inárcs településen március 23-án az online pénztárgépek jogszerű használatával, valamint a jövedéki termékek forgalmazásával összefüggő, átfogó, a teljes települést érintő egész napos ellenőrzéseket végez az adóhatóság.Az ellenőrzésekről aoldalon jelennek meg információk.