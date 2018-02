A szentesi Legrand Zrt. vezérigazgatójáé a megye gazdaságáért díj

A 2000-ben alapított díj a kamara egyik legrangosabb gazdasági kitüntetése. Károlyi László Temesváron végzett mérnökként, de tanult Budapesten, Franciaországban és Amerikában is. 1992-ben került az egyik legnagyobb megyei vállalat jogelődjéhez, 2000-ben nevezték ki a francia tulajdonú Legrand-cégcsoport magyarországi leányvállalatának ipari igazgatójává, majd 4 évvel később vezérigazgatójává.



Vezetése alatt az árbevétel 9-ről 20 milliárd forintra növekedett, és a válság alatt is stabilan 500 körüli alkalmazotti létszámmal működött a cég. A Legrand olyan szakmai elismeréseket kapott, mint a Nemzeti Minőségi Díj vagy a Magyar Termék Nagydíj, vezetője pedig volt már Az év menedzsere, sőt megkapta a Kiválósági Nagyköveti címet is. Idén beválasztották a 100 legbefolyásosabb magyarországi üzleti döntéshozó közé.



Károlyi László a megyei kamara munkájában is aktívan részt vesz, rendszeres előadója rendezvényeinek, és ma is elnökségi tagja a szervezetnek.