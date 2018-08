A szülők többsége 20 ezernél többet költ iskolakezdésre

Egy gyermek iskolakezdésére a szülők többsége 20 ezer forintnál többet költ a Regio Játékkereskedelmi Kft. friss kutatása szerint.



Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint az alapvető iskolai eszközökre a válaszadók egyharmada 10-15 ezer forintot, egynegyede 15-20 ezer forintot, és szintén ennyien 20-30 ezer forintot költenek egy gyermek esetében.



A füzetet, tolltartót, írószereket a szülők kétharmada személyesen választja ki, egyharmada az áruházi és online vásárlást kombinálja. A tanszerek kiválasztásánál a tartósság a legfontosabb szempont.



Az alapvető eszközökön felül az iskolatáska az egyik legnagyobb tétel, viszont az általános iskolába járó gyerekek 23 százaléka nem kap új iskolatáskát az idén.



Az alsó és a felső tagozaton is az 5-10 ezer forintos táska vásárlása a legjellemzőbb, a szülők 28, illetve 33 százaléka dönt így, 25-25 százalékuk 10-15 ezer forintot költ erre, drágább iskolatáskát csak minden ötödik gyerek kap.



Az iskolakezdés költségeibe a megkérdezett családok egyötödénél száll be a munkaadó pénzbeli támogatással, ezért tízből kilenc szülő tudatosan készül a nyári hónapokban anyagilag arra, hogy minden felszerelést hiánytalanul be tudjon szerezni szeptember elsejéig.



A kezdeti kiadásokat csökkenti, hogy a felmenő rendszer alapján az általános iskolások ingyen kapják a tankönyveket. A felmérés szerint ez tízből hat esetben valósul meg maradéktalanul, ahol nincs díjmentes könyvosztás, ott jellemzően további 7-15 ezer forinttal számolnak a szülők.



Az adatok a Regio saját értékesítési adatain, valamint egy július 17-24. között elvégzett online kutatáson alapulnak, amelynek során 1658, 14 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg.