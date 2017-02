A térség gazdasági fejlesztéséért fogtak össze Esztergomban

Esztergomban megalakult szerdán a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft., a társaság alapítói Esztergom és Tatabánya önkormányzata, az Edutus Főiskola, a megyei önkormányzat, valamint a megyei kereskedelmi és iparkamara. Völner Pál (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a kormány határozatban jelölte ki a Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari övezetet és olyan beruházásokkal is támogatja a térség erősödését, mint például Esztergom összekötése az M1-es autópályával.A képviselő hozzátette, a fejlesztő társaság indulhat a hamarosan megjelenő GINOP pályázatokon és az alapítók közötti együttműködés segíthet megőrizni Komárom-Esztergom megye versenyelőnyét. Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP), Tatabánya polgármestere szólt arról, hogy a megyeszékhely a Modern városok programban a gazdaság fejlesztését jelölte meg legfőbb célként, melybe beletartozik a műszaki felsőoktatás létrehozása, a szakképzés fejlesztése és egy olyan automatizálási központot kialakítása Tatabányán, mely az autóipari beszállítók mellett más iparágakat is kiszolgálhat. Szerencsés László , a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke elmondta, Komárom-Esztergom megye 2016-ban az országos rangsorban második helyen állt az egy lakosra jutó beruházási értéket tekintve.A gazdasági teljesítmény felét az autóipar adta, a megye ötven legnagyobb árbevételű vállalatából 15 az autóiparban tevékenykedik, a lista élén az esztergomi Suzuki áll."A szervezet a térség gazdaságfejlesztésének katalizátora kíván lenni, elősegíti új vállalatok letelepedését, valamint támogatja a megyei autóipari és beszállító cégek fejlesztési törekvéseit, illetve a térség kisvállalkozóit bekapcsolja a nagyvállalati termelési láncolatokba" - mondta a kamara elnöke. Hozzátette, hogy a szervezet céljai között szerepel a járműiparhoz és a mechatronikához kapcsolódó felsőoktatás és a duális képzés fejlesztése. Romanek Etelka (Fidesz-KDNP), Esztergom polgármestere Komárom-Esztergom megye számára "jelentős gazdaságpolitikai tőké"-nek nevezte az együttműködést, és elmondta, hogy a partnerek szövetsége a felvidéki magyar közösség jelentős részét is erősíti.