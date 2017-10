A Tesco és a szakszervezetek között október 13-án folytatódnak a tárgyalások

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn abban egyeztek meg a szakszervezetek és a munkáltató, hogy nem adnak információkat a sajtónak az egyes tárgyalások menetéről vagy tartalmáról.



Sáling József, a KASZ elnöke szintén azt közölte az MTI-vel, hogy a hétfői tárgyalásról a felek részleteket nem árulnak el, ugyanakkor azt megjegyezte, hogy hétfőn a tárgyaló partnerek a szakszervezetek sztrájk követeléseiről, így például a béremelésről, a munkavállalói létszámbővítésről és a régóta a cégnél dolgozó munkavállalók anyagi megbecsüléséről egyeztettek.



A szakszervezeti vezető szólt arról is, hogy még a béremelésről sem született megegyezés, mert bár a KASZ korábbi közlése szerint a társaság szeptember 1-jétől, visszamenőleg bruttó 179 ezer forintra emeli a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállalók fizetését, ez azonban egyelőre még nem valósult meg. A legalacsonyabb keresetű dolgozók fizetése még bruttó 176 ezer forint.



Sáling József úgy fogalmazott: a Tesco döntése értelmében csak akkor lép életbe a béremelés, ha a társaság és a szakszervezetek a sztrájkkövetelés minden kérdésében meg tudnak egyezni, amíg nincs megállapodás, addig ez csupán egy ajánlat a cég részéről.



Arról is beszámolt, hogy folytatódik a múlt hét szerdán kezdődött országos munkavállalói létszámfelmérés a Tesco áruházaiban.



Bubenkó Csaba korábban a szakszervezeti követelések közül kiemelte a 25 százalékos béremelést, a 15 százalékos létszámbővítést. A bérkövetelésről kifejtette, hogy a szakszervezetek a 2016. évi tescós bérek 25 százalékos emelkedését tartják szükségesnek, hogy a legalacsonyabb keresetű dolgozók fizetése is érje el a bruttó 180 ezer forintot.



A szakszervezeti követelések elfogadása érdekében a KASZ és a KDFSZ szeptember 8-án 16 órától 24 óráig, szeptember 9-én pedig 10 órától 24 óráig tartott országos sztrájkot a Tescónál.



A Tescónál a KASZ-nak 2500, a KDFSZ-nek pedig mintegy 1000 tagja van.



A Tesco Magyarországon 206 üzlettel rendelkezik, ebből 112 hipermarket. A cég közel 20 ezer munkavállalót foglalkoztat.