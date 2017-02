A tulajdonosváltás után nőtt a Pápai Hús termelése

A 2016 december eleji tulajdonosváltást követően rögtön növekvő pályára állt és fokozta termelését a Pápai Hús. A tavalyi év utolsó hónapjában a nagy múltú húsipari vállalat árbevétele és az értékesített termékek mennyisége is 25, míg a feldolgozott sertések száma 64 százalékkal múlta felül a vállalat egy évvel korábban, hasonló időszakban mutatott teljesítményét. A tradicionális húsipari márka sikerrel indította meg a külföldi terjeszkedést is: a nyers hús és húskészítmények exportjából származó árbevétel 153 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A húsvéti időszakra készülve pedig jó ütemben haladnak a tárgyalások a belföldi kereskedelmi partnerekkel.



A Pápai Hús Kft. a tavalyi év utolsó hónapjában közel egymilliárd forintos árbevételt ért el, miközben több mint 1100 tonna terméket értékesített. Mind a két érték 25 százalékkal múlja felül az előző év hasonló időszakának teljesítményét. Az üzem decemberben közel 11 ezer sertést dolgozott fel az egy évvel korábbi 6600-zal szemben, ami 64 százalékos bővülést jelent. A vállalat az év utolsó hónapjában megkezdte termékei exportját az új piacokra is: a Pápai Hús termékei közül összesen 115 tonna került a külföldi piacokra, amelynek háromnegyedét nyers darabáruként értékesítették.



„Már a decemberi adatok is mutatják, hogy a vállalat elindult az új tulajdonos által megjelölt növekedési pályán. Növeltük az árbevételünket és az értékesített termékek mennyiségét és a külföldi piacokra is elindultak az első szállítmányaink. A következő hónapokban elsősorban a meglévő kapacitások minél teljesebb kihasználására koncentrálunk, elindítjuk a szükséges műszaki fejlesztéseket" – mondta el Kovács László, az új Pápai Hús Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint a feldolgozási tevékenység felfutása szükségessé teszi további szakemberek felvételét a közeljövőben, így ez szintén az elkövetkező hónapok egyik kiemelt feladata lesz a vállalatnál.



Kovács László kiemelte, hogy a vállalat termékivel már a húsvéti ünnepekre készül: „Már tárgyalunk a kereskedelmi partnereinkkel a húsvéti termékek fogadásáról. A tárgyalások jól haladnak, bízunk benne, hogy az idén egyre több helyen lesznek kaphatóak a Pápai Hús klasszikus húsvéti termékei, a tradicionális ízvilágot a családoknak kínáló, hosszú érlelésű sonkatermékek."



2016. december 1-jén a Tano Commerce Kft. – a Frank Liu hongkongi magánbefektető tulajdonában álló Famous Yield Enterprises leányvállalata – a nettó 1,134 milliárd forintos vételár kifizetése után vette át a hányattatott sorsú húsipari vállalatcsoport eszközeit a felszámolótól. A vevő a Pápai Hús márkanevet is megvásárolta, amelynek használatához Pápa város önkormányzata is jóváhagyását adta, így a Tano Commerce Kft. decemberben felvette a Pápai Hús Kft. nevet.



A szakmai befektető tulajdonos célja újjáéleszteni a Pápai Hús márkát és bevezetni a magyar cég termékeit a kínai, távol-keleti és amerikai piacokra, miközben a hazai piacon stabilizálja annak pozícióit. A hongkongi befektető az értékesítési pályázatban előírtakon felül önként vállalta, hogy a csoport tovább foglalkoztatja a munkavállalókat, akik közül tavaly decemberben 680 élt a lehetőséggel.