A vizes vébé egyik legdrágább beruházása benne sincs a 130 milliárdban

Seszták Miklós, a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke nemrég azt mondta, a vizes világbajnokság összköltsége 130,6 milliárd forint.De igen valószínű, hogy a valóságban ez még nettónak is kevés, bruttóban pedig 170 milliárd forint felett jár a számla - írja az Index . Ugyanis van egy igen jelentős tétel, ami eddig a számításból kimaradt. Nincsenek róla ugyanis nyilvános értesítők, és a szervezők részéről is legfeljebb csak elszólás szintjén esett róla szó. Hiába mondta épp Seszták miniszter, hogy "minden költés publikus", ez a pár tízmilliárd úgy tűnik, mégis elfelejtődött valahogy.Az emlegetett 130 milliárdos keretben nem nagyon találni olyat, ami például a világbajnokság tévés közvetítéséhez szükséges technológiai feltételek – mint a világítás – megteremtésére vonatkozott volna. Ahogy szintén semmi nyoma nincs az internetes kapcsolat kiépítéséhez szükséges beruházásoknak sem.Pedig közvetítés és internet is lesz a vébén rogyásig, és mindkettő hátterének kiépítése igen jelentős forrásokat igényelt.A rendszer működtetéséhez szükséges szoftveres háttér, és a részvevők digitális eszközökkel való ellátása is jelentős tétel (az Index szerint ez 1400 mobiltelefont és 600 laptopot jelent, amit a versenyzők, a FINA képviselői, és az önkéntesek egy része között osztanak ki).Mindez így összesen nagyjából 30 milliárdnyi szerződést ér (nettó), aminek döntő többségét a portál információi szerint az állami Antenna Hungária kapta, vagy ahogy mondják inkább ráosztották a feladatot, illetve kisebb részben – legalábbis Balatonfüreden – az MVM Net. A fejlesztések és eszközbeszerzések megrendelője a világbajnokságot szervező Bp2017 NKft. volt, ám a cég eddig a témában nem hirdetett sem nyílt, sem meghívásos beszerzést - írja az Index.Az Antenna Hungária mégsem nyert túl sokat az egészen, ők ugyanis viszonylag minimális árréssel dolgoztak (dolgoznak), a nagy nyereség az alvállalkozóknál kötött ki az Index szerint.