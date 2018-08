A Volkswagen felfüggesztette több autó értékesítését

Felfüggesztette a német Volkswagen csoport (VW) az elektromos és a hibrid meghajtású, valamint a gázüzemű autók értékesítését, mert a vártnál nehezebb a felkészülés az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló új nemzetközi szabványra (WLTP) - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.



A VW-nál a lapnak azt mondták, hogy hibrid meghajtású és gázüzemű kocsikra már rendeléseket sem vesznek fel, és elektromos autókat is legkorábban 2019 elejétől tudnak majd ismét szállítani. A gondot az okozza, hogy nincs elég mérőállomás és szakember az új szabványnak megfelelő típusengedélyek kiváltásához. Az elektromos, a hibrid és a gázüzemű modellek pedig a hagyományos meghajtású kocsiknál kevésbé kelendőek, ezért éppen ezeket a környezetbarát modelleket kellett hátra sorolni.



A VW-nak nagyjából 260 modellvariációt kell levizsgáztatnia és engedélyeztetnie. A névadó Volkswagen márka esetében még csak 4 modellhez, az Audinál 7 modellhez szerezték meg az engedélyt. Így a VW áll a leggyengébben a német autógyártók közül - emelte ki a Welt am Sonntag, hozzátéve, hogy a BMW-nél és a Mercedesnél egyaránt száznál is több modellt vizsgáztattak le. A társaságnál arra számítottak, hogy jobban sikerül az átállás - mondta a lapnak Herbert Diess vezérigazgató. Szerinte a politikai döntéshozók a hibásak, rosszul készítették elő az új szabvány bevezetését, a megszokott két-három év helyett csak másfél évet adtak a gyártóknak a felkészülésre. A Welt am Sonntag szerint viszont ez csak az egyik fő tényező, a VW-nál kialakult "káosz" annak is tulajdonítható, hogy a szakembereket lefoglalja a cég 2015-ben kirobbant dízelbotrányából adódó feladat, az érintett modellek motorvezérlő szoftverjének átalakítása. A beszámoló szerint a VW-nál nagyjából 250 ezer új gyártmány halmozódhatott fel, amelyeket nem tudnak értékesíteni, mert nincs meg a szeptembertől kötelező új típusengedély.



A társaság már korábban közölte, hogy a készletek halmozódása miatt a második félévben visszafogják a termelést, ami visszavetheti a pénzügyi eredményeket. A VW az idei első félévben 6,613 milliárd euró (2116 milliárd forint) adózás utáni nyereséget ért el, ami 2,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 6,474 milliárd euróhoz képest. A csoport 5,148 millió járművet értékesített, ami 7 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 4,809 millióhoz viszonyítva. Az árbevétel 119,377 milliárd euró volt, 3,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi 115,349 milliárdhoz képest. A csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen, az Audi, a Skoda, a Seat, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini és a Porsche autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja. A WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures - világszinten összehangolt könnyűjármű-tesztelési eljárások) szabványt a VW dízelbotránya nyomán vezették be, az új mérési eljárás a várakozások szerint az eddiginél pontosabban mutatja meg, hogy egy autó a mindennapi használat során mennyi üzemanyagot fogyaszt és mennyi káros anyagot bocsát ki. Az Európai Unióban 2017. szeptember 1-jétől a WLTP alapján megállapított értékeket kell megadni az új fejlesztésű modelleknél, és 2018 szeptember 1-jétől az összes korábban kifejlesztett, de új gyártású személygépkocsinál is a WLTP szabványt kell alkalmazni.