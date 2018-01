Adótájékoztató előadások Szegeden és Szentesen

Január 11-én Hódmezővásárhelyen és Csongrádon hallhattak első kézből az idei új adószabályokról a vállalkozások képviselői. Nagy Péter , a NAV kiemelt jogi referensének előadásán több mint 170-en voltak ott a két városban.Az ingyenes tájékoztatókat Szegeden és Szentesen is megtartja a gazdasági önkormányzat. A megyeszékhelyen a kamara Párizsi körúti székházában január 24-én 9 óra 30 perctől kezdődik az adóelőadás, amit Szabó Gábor , a NAV Bács-Kiskun megyei osztályvezetője tart. Ugyanő lesz a főszereplő a hónap utolsó napján 14 órától a szentesi megyeházán, a Kossuth tér 1. szám alatt is. Az előadásokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.A témák között szerepel a minimálbér, a családi adókedvezmény, a béren kívüli juttatások rendszerének változása, valamint az első házasok kedvezménye is. Emellett nem maradhat el a kiva, a kata, az ekho, a reklámadó, a társasági adó és az áfa változásának kérdése sem.