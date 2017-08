Áfa-csökkentésért harcol a söripar

A napilap cikke szerint az áfa-csökkentésben mind a legnagyobb sörgyárakat tömörítő Magyar Sörgyártók Szövetsége, mind a legtöbb kisebb kapacitású kézművesfőzdét összefogó Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (KSE) egyetért.



A szervezetek azzal érvelnek az adócsökkentés mellett, hogy idén már több éttermi szolgáltatás forgalmi adója 27-ről 18 százalékra csökkent, jövőre pedig 5 százalékra mérséklődik és ehhez a kedvezményezetti körhöz szeretnének csatlakozni.



Gyenge Zsolt, a KSE elnöke úgy látja: ahhoz, hogy a kézműves sörök igazán népszerűek legyenek belföldön és külföldön, az államnak valamilyen támogatásban kellene részesítenie az ágazatot, mint annak idején ezt a hazai borágazattal is megtette.



Dudok Ádám, a Kraft egyik alapítója és elnökségi tagja arról beszélt a lapnak, hogy mindehhez ki kellene dolgozni a bor marketing-stratégiájához hasonló sörstratégiát is, amelyben az államnak is szerepet kellene vállalnia.



Hozzátette, hogy a magyar sörök már nagy szakmai versenyeken is megállják a helyüket, így állami támogatással Észak- és Nyugat-Európa piacaira is be lehetne velük törni.