Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozásfejlesztésre

A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.A felhívás keretében az alábbiakra lehet pályázni:1. új tárgyi eszköz beszerzése2. immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)Kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást, vagyis olyan vállalkozások, akik még nem rendelkeznek 1 teljes, lezárt üzleti évvel. Az általuk igényelhető hitel összege maximum 25 millió forint lehet.A program keretében 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.Pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, és a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt a statisztikai létszámuk.A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).A pályázat által Ön cége kap egy új vállalatirányítási rendszert és weblapot vagy webáruházat, mely össze van kötve mobiltelefon alkalmazással. Kapcsolódik hozzá számlázás, raktárkezelés, iktatás, gyártásvezérlés és minden olyan más szoftver, mellyel, az ügyfelekkel tudja tartani a kapcsolatot vagy az eltárolt adatokból vezetői információkat tud kinyerni.A szoftverek működtetéséhez szükséges eszközöket is meg tudja venni, melyek lehetnek: szerverek, számítógépek, notebookok, tabletek, mobilok.A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 24 millió forint lehet. A vissza nem térítendő támogatás maximális az összes elszámolható költség 40 %-a.A kölcsön összege: minimum 1,25 millió forint, maximum 37,5 millió forint lehet.Pályázatnak melléklete a maximális költségvetés kalkulátor, amelyet mi Önnel konzultálva kitöltünk a cég átvilágításakor!A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 8. 12:00 óráig lehetséges.Cégünk a weblap/webáruház készítést - már több mint 15 éve – marketinges szempontok alapján végzi azzal a céllal, hogy minél több információt tudjunk átadni az olvasókról/látogatókról a honlap birtokosának. Professzionális grafikai tervezéssel és webfejlesztőkkel állunk az Önök rendelkezésére a tökéletes weboldal létrehozásában.Célunk, hogy ne csak egy webáruházat, hanem komplex weboldalt adjunk partnereinknek, és így minden funkciót egy weboldalon tudjanak megvalósítani.VEGYE FEL A KAPCSOLATOT VELÜNK! MI MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓT ÁTADUNK ÖNNEK A PÁLYÁZATOKRÓL! PÁLYÁZZUNK EGYÜTT! Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. élenjáró informáltsága és szakmai kompetenciája révén hatékonyan biztosíthatja önnek a következőket: