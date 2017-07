Albérletet keres? Kihirdették a ponthatárokat, felpörgött az albérletpiac

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után 15-20 százalékkal élénkült az albérletek iránti kereslet, de a kínálat is 17 százalékkal bővült - mondta Balogh László gazdasági elemző szombaton az M1 aktuális csatorna délelőtti műsorában. Kifejtette: csak a magánszemélyek 4 ezer lakást kínálnak kiadásra, ennek fele Budapesten található. Hozzátette: főleg Budapesten szokás, hogy több diák bérel ki egy albérletet, mert így többfelé oszlik a bérleti díj, amely Budapesten már 150 ezer forint átlagosan.



Megjegyezte a fővárosi átlag jelentős különbségeket takar, hiszen Csepelen 90 ezer, a Belvárosban viszont 220 ezer forint az átlag. Az ország keleti és nyugati régiói között is van eltérés, keleten 60-80 ezer, nyugaton 80-100 ezer forint között mozog az átlagos bérleti díj. Balogh László szerint 5 éven túli bérlés esetén már érdemes megvizsgálni a bérlés helyett a vásárlás lehetőségét, hiszen már 2-3 százalékos kamattal is vannak lakáshitelek.