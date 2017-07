Alig egy évük maradt a cégeknek, hogy bekössék a számlázórendszerüket a NAV-hoz

A vállalatok döntő többsége a következő félévben kezdheti meg a felkészülést az online számlabekötésre. Érdemes időben lépni, mert aki elmulasztja a 2018. júliusi 1-jei határidőt, akár számlánként kell majd büntetést fizetnie - hívja fel a figyelmet az EY Magyarország.A tanácsadó cég által megkérdezett vállalatvezetők 40 százaléka már elkezdte a felkészülést az online számlabekötésre, a többség azonban megvárta a június végén megjelent rendelettervezetet, amely tisztázza, miről, mikor és hogyan kell adatokat szolgáltatniuk a vállalatok által használt számlázó programoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára. Az eddig tétlen vezetők 69 százaléka úgy tervezi, hogy a következő három hónap során vág bele a szükséges fejlesztésekbe.Az EY szerint az online bekötés során használandó adatstruktúra összetettebb, mint a már hatályban lévő adatexport séma. Ugyanakkor

Molnár Péter, az EY adószakértője szerint a vállalatoknak érdemes minél előbb elkezdeni a felkészülést, ugyanisAz EY tapasztalatai szerint a felkészülés akkor a leghatékonyabb, ha az informatikai (IT) és a pénzügyi csapatot is bevonják. A szakértő szerint fontos továbbá mérlegelni azt is, hogy külföldi számlázó szoftver használata, és külföldi IT fejlesztő csapat bevonása esetén megnövekedhet a fejlesztések időigénye, és, például a testreszabás folyamatában.Az EY arra számít, hogy a kapcsolódó szabályozásban még lesznek pontosítások, ugyanakkor. Azok a vállalkozások, amelyeknek a rendszere már képes a megfelelő XML teszt file-ok előállítására, létrehozott adatállományaikat tesztelhetik a NAV kifejezetten erre a célra fejlesztett rendszerében.