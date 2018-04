Alma Mater díjat kapott az NNG

A díjazott csapat - Fotó: Frank Yvette

Idén tizenharmadszor adták át az SZTE Alma Mater díjat a, amit az egyetem öregdiák-szervezete annak a cégnek ítél, amelyik kiemelt foglalkoztatója az SZTE-n végzett hallgatóknak, szoros kapcsolatot ápol az intézménnyel, és segíti is azt. Aa Szegeden is dolgozó navigációs cég, az NNG Kft. kapta az elismerést, ők szponzorációval, tudományos projektmunkákkal, gyakornoki és mentorprogrammal támogatják az egyetem hallgatóit. A 70 fős szegedi fejlesztési központjában dolgozó szakemberek közel 90 százaléka az SZTE-n végzett, ez valószínűleg egyfajta rekord is.