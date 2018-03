Áprilistól itthon is nyomtathat magának teljesen egyedi szemüveget

A víziónk egy olyan világ volt, ahol a közeljövőben a 3D nyomtatás lakossági felhasználása megközelíti a hagyományos nyomtatásét, vagyis majdnem minden háztartásban lesz egy 3D nyomtató, vagy legalább minden sarkon egy szalon. De a valóság mást mutatott, és láttuk, hogy a víziónk álom marad még jó sokáig

Két év alatt jutottak el a 3D nyomtatott szemüvegeket gyártó Forma Eyewear magyar alapítói oda, ami a legtöbb startupper álma: a sikeres exithez.Egy egyszerű felhasználói igény inspirálta a vállalkozást, ami előbb egy chilei vállalkozáskeltetőbe, majd egy londoni felhőkarcolóban található irodába repítette az alapítókat, miközben többször majdnem tönkrementek. Két sikeres befektetés bevonása és nyereséges pénzügyi év után a vállalkozást felvásárolta az Első Magyar Optikus Zrt. A gyártást Magyarországra hozták, áprilistól pedig itthon is bárki csináltathat személyre szabott szemüveget magának.A Forma Eyewear alapötlete akkor született meg, amikor a skóciai Glasgowban tanuló Nagy Richárd szembesült azzal a problémával, hogy nem talál méretben és fazonban megfelelő szemüvegkeretet magának. 2013-at írtunk ekkor, Richárd pedig összefogott Slezák Balázzsal, akit még a Budapesti Műszaki Egyetemről ismert, és kidolgozták a my3Dreams nevű vállalkozás alapjait.Ez egy online piactér volt, amely a csapat által kifejlesztett titkosított és biztonságos 3D modell átviteli technológián alapult. A felület lényege az volt, hogy lehetővé tette 3D modellek megvásárlását és egyszeri kinyomtatását anélkül, hogy a vásárló le tudta volna azt másolni és sokszorosítani.Az ötlettel bejutottak a Start-Up Chile nevű, chilei állam által gründolt vállalkozáskeltetőbe, ahol a szakmai támogatás mellé 8 millió forint befektetést is kaptak. Bő fél év kemény munka után rájöttek, hogy az ötletük nem piacképes.– idézi fel az eseményeket Slezák Balázs.Ekkor döntöttek úgy, hogy irányt váltanak és a my3Dreams technológiájára és az iparágban megszerzett tapasztalatokra építkezve elkezdenek szemüvegeket tervezni és nyomtatni. Ebből született a Forma Eyewear.Noha az első évben többször rezgett a léc, hogy be kell zárni a boltot, és a fiúknak sokszor csak zacskós levesre volt pénzük, 2015 tavaszán magánszemélyektől 9 millió forint befektetést vontak be. Ezt követően céget alapítottak Londonban és onnan fejlesztettek tovább.Annak ellenére, hogy a befektető pénze egy év alatt elfogyott, sikerült olyan üzleti modellt találni, ami növekedési pályára állította a céget. Ennek köszönhetően a vállalkozás 2016-ban és ’17-ben is nyereséget termelt.Nagyon sokféle értékesítési modellt próbáltak ki, például volt, hogy kimentek a Sziget fesztiválra és felállítottak egy standot, ahol ingyen powerbankos töltést adtak az embereknek azért cserébe, hogy beszkenneljék őket. Kipróbáltak online csatornákat is, de ezek nem voltak túl sikeresek.Ekkor még nem tudták, hogy az optikai piac mindössze néhány kézben fut össze, a boltokban kapható típusok sokasága ellenére.Startupként esélyük sem volt az optikai nagyvállalatok beszerzőin túljutni, vagyis kizárólag a saját bolttal rendelkező optikusok ajtaján tudtak kopogtatni, akik szerencsére vevők voltak az újdonságra.Egyik első partnerük az Első Magyar Optikus Zrt. volt, akik tavaly nyáron ajánlatot tettek a cégre. A felvásárlás összege nem publikus, ám az üzlet néhány hónappal később megköttetett.Április végén fejeződik be a magyar piacra történő bevezetés, valamint a gyártási és logisztikai folyamatok Magyarországra hozatala. A szemüvegek korábban Hollandiában készültek, mostantól pedig hazánkban gyártják őket. Ebben a folyamatban még az alapítók is aktívan részt vesznek, közben pedig a my3Dreams fejlesztése alatt megismert blockchain alapú technológiákkal foglalkozó vállalkozásuk alapjait fektetik le.A blockchain vagy blokklánc - számos más alkalmazási területen túl - többek között a digitális pénzek, például a bitcoin létezését teszi lehetővé.A Forma Eyewear honlapját itt találja: http://formaeyewear.com/