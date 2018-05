ÁSZ: egyre fehérebb a gazdaság Magyarországon

A gazdaság kifehéredésének fenntartható folyamata zajlik Magyarországon - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elnök szerint a gazdasági növekedés is hozzájárul a adófizetési kedv növekedéséhez, ugyanakkor az államnak is érzékelnie kell, hogy vannak olyan adókulcsok, amelyeket tovább lehetne csökkenteni.



Hozzátette, ezt a kormányzati szándékot jelzi, hogy 11 százalékra csökkenhet a bér után fizetendő szociális járulék. A 15 százalékos szja egy nagyon alacsony szint, de vannak olyan szférák, amelyek egy még mérsékeltebb adónál válhatnának "együttműködőbbé".



Az elnök szerint a fehéredést az is szolgálja, hogy egyre kevesebb az olyan munkaerő, amely hajlandó feketén dolgozni.