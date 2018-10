ÁSZ: évek óta szabályos és megbízható gazdálkodás folyik a közpénzekkel

Évek óta szabályos gazdálkodás folyik a közpénzekkel - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Szabályszerű volt a 2017-es központi költségvetés végrehajtása, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint az uniós feltételeknek - ezt állapította meg az ÁSZ zárszámadási jelentése, amelyet a hozzá kapcsolódó makrogazdasági elemzéssel együtt Warvasovszky Tihamér alelnök pénteken adott át az Országházban Hende Csabának, a törvényalkotási bizottság alelnökének.



Domokos László ezzel kapcsolatban kedden az M1-en elmondta, jól teljesített a gazdaság 2017-ben, ami annak is köszönhető, hogy több pénz áll rendelkezésre, a fizetések körülbelül 13 százalékkal emelkedtek, és a reálbérek is több mint 10 százalékkal.



Ugyanakkor az uniós források mind intenzívebb felhasználásának köszönhetően jelentősen bővültek a beruházások, és az export is jól teljesített - fűzte hozzá.



Az idei évre vonatkozó elemzés alapján kijelenthető az is, hogy a gazdasági növekedés folytatódik, tovább emelkednek a bérek és a beruházások - mondta.