Ausztráliában példamutatóan alakulnak a kétoldalú kapcsolatok

Puskás Ferenc szobrát szombaton avatták fel a melbourne-i Olimpiai Parkban, és az ünnepségen beszédet mondott a külügyi bizottsági elnök. Németh Zsolt utána előadást tartott a helyi Bocskai-házban a magyar közösség képviselőinek.

Ausztráliában a nemzetpolitika és a diplomácia példamutatóan kiegészíti és elősegíti egymást. A Puskás-szobor állítása is egy jó példája volt annak, hogy hogyan lehet erősíteni egy százezer fős magyar közösség önbecsülését, és közben fejleszteni a kétoldalú kapcsolatokat, különös tekintettel a sportkapcsolatokra - jelentette ki Németh Zsolt , a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerdán az MTI-nek telefonon nyilatkozva.A labdarúgásban, a vízilabdában és az öttusában komoly lehetőségek mutatkoznak az együttműködésre, de a kulturális kapcsolatokra is jótékonyan hat az ausztráliai magyar közösség erősödő önbecsülése - mondta az MTI-nek.Az ausztrálok számára a diplomácia fontos szerepet játszik a több lábon állás megteremtésében: lazítani akarják a függést az Egyesült Államoktól és Kínától, és egy diverzifikációs külpolitika jegyében elkezdtek közeledni az Európai Unióhoz - mondta Németh Zsolt."Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, hiszen Magyarországnak helyzeti előnye van Ausztráliában, érdekünk hogy az EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodást a saját eszközeinkkel elősegítsük, illetve hogy olyan megállapodásokat kössünk, mint amelyekre nagyon jó példa, hogy idén január 1-jétől 200-200, 35 év alatti magyar, illetve ausztrál fiatal úgynevezett szünidei foglalkoztatás keretében dolgozhat a másik országban" - tette hozzá.A magyar külügyi bizottsági elnök szerint tárgyalásaikon szó volt a tágabb értelemben vett biztonságról is. "Ausztrália nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a migrációval és azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet védeni az ország határait. Az Európai Uniónak tehát van mit tanulnia tőle ezen a téren" - jelentette ki.