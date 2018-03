Az Agrárkamara szerint tönkreteheti a konzervipart az orosházi üveggyár termelésének leállása

A Nemzeti Agrárkamara (NAK) közleménye szerint tönkreteheti a magyar konzervipart az orosházi O-I üveggyárban a termelés leállása, amelyre a kemence felújítása miatt van szükség. A cég visszautasítja a kamara vádjait.



A NAK MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az orosházi cég "ellehetetlenítheti a magyar konzervipart és tönkreteheti a termelőket", ugyanis "ígérete ellenére nem biztosítja" a konzervipari cégeknek a termékeikhez szükséges üveget orosházi öblösüveggyára kohójának felújítási munkái alatt.



Mint írják, a hazai konzervipari cégek 2018-as gyártásindulásához szükséges befőttes üveg mennyiség nem áll rendelkezésre, és azt más, környező országbeli üveggyártóktól is kétséges beszerezni. Maximum a szükséges üvegmennyiség tizedének beszerzése oldható meg, az is magasabb áron és bizonytalan minőségben - teszik hozzá.



A NAK közleménye szerint az O-I orosházi üveggyárának leállása legnagyobb mértékben a meggybefőtt gyártását veszélyezteti. A hazai meggytermelők évente 80-90 ezer tonna meggyet állítanak elő, amelynek 90-95 százaléka befőttként kerül a fogyasztókhoz. A hazai meggybefőtt-termelés a készterméket tekintve mintegy 14-16 milliárd forint értéket képvisel. Ehhez a mennyiséghez közel 80 millió befőttes üvegre van szükség, egy évben a gyárak átlagosan mintegy 130 millió darabot használnak fel. Megjegyzik, a meggybefőtt gyártása júniusban veszi kezdetét.



A NAK több körben szervezett már egyeztetést a hazai konzervipar képviselői és az üveggyár között. Győrffy Balázs, a NAK elnöke levélben is felszólította az üveggyárat arra, hogy "segítse hazai partnereit az általa okozott kaotikus helyzet rendezésével" - írják.



Az O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. reagálásában az MTI-nek kifejtette, magyar vevőiket 2017 közepén és végén is értesítették a kemenceépítésről. A január 4-i szakmai egyeztetés után megkeresték a versenytársakat és ismertették velük az üvegtípusokat, amelyekre a vevőknek szükségük van. Kérdésükre, hogy van-e szabad kapacitásuk, a versenytársak pozitív választ adtak.



A második egyeztetési fórumon, január 26-án megadták négy versenytársuk elérhetőségét, amelyek nyitottak voltak a vevők konzervüveg igényének kiszolgálására, hogy közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot velük, hivatkozva az O-I-ra. Ezt egy február 15-én, a NAK számára írt levélben is tudatták a kamarával - hangsúlyozza a cég.



Az O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. 2003 után idén újítja fel orosházi öblösüveggyárának kemencéjét. A termelés február 11-én állt le, a 15 éve folyamatosan üzemelő kemence bontásával már végeztek, az új kemence tesztüzeme április végén, május elején indulhat.



A gyár a húszmillió eurós beruházást saját forrásból finanszírozza - közölte korábban a cég HR-vezetője az MTI-vel. Ördögné Papdi Zsuzsanna elmondta, a gyár évente 110 ezer tonna befőttesüveget és üvegpalackot gyárt, a várhatóan három hónapos leállás alatt mintegy 28 ezer tonnával csökken a gyártott mennyiség. A gyárban foglalkoztatott 230 dolgozót a leállás alatt nem bocsátják el.



A cég a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán 12 éves időszakra vonatkozó adócsökkentést nyert el, cserébe 25 személy foglalkoztatását vállalta a következő 5 évben - közölte a vezető.



Az amerikai tulajdonú O-I társaság a világ egyik vezető csomagolóüveg-gyártó vállalata. A világ 23 országában, 78 gyáregységében különböző csomagolóüvegeket gyárt a konzervipar, a szeszipar, a söripar, valamint a borászatok, az üdítőital-ipari vállalatok, valamint a gyógyszeripar számára. Világszerte 27 ezer embert foglalkoztat. 2017-ben 6,9 milliárd dolláros nettó forgalmat bonyolított le.



Magyarországon 1995 óta van jelen. A magyarországi cég a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2016-ban 475,6 millió forintos adózott eredményt ért el az egy évvel korábbi 262,2 millió után. Az árbevétel 7,2 milliárd forint volt, amelynek döntő része a svájci cég részére végzett, bérmunkáért kapott export árbevétel.