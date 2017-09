Az Apple és a Google a legértékesebb márka, de a Facebook nőtt a legdurvábban

Immár az ötödik egymást követő évben idén is az Apple és a Google bizonyult a világ legértékesebb márkájának az Interbrand nevű amerikai tanácsadó vállalat globális rangsorában.A 100 vállalatot rangsoroló " Best Global Brands " globális márkarangsorban 51 amerikai vállalat szerepel, ezen belül az első tíz helyből hét jutott amerikainak. Az Apple és a Google mellett a Microsoft (3.), a Coca Cola (4.), az Amazon (5.), a Facebook (8.) és az IBM (10.) szerepel az első tíz között.

Az első külföldi a dél-koreai Samsung (6. hely), emellett a japán Toyota (7.) és a német Mercedes-Benz (9.), a Daimler csoport luxusautó divíziója tudott a top tízes csoportba bekerülni.Németország kilenc, Franciaország nyolc, Japán és Nagy-Britannia egyaránt hat-hat, Dél-Korea, Olaszország és Hollandia három-három, Svájc, Spanyolország és Svédország kettő-kettő, Kína pedig - a Huawei és a Lenovo révén - szintén csak két helyet tudott megszerezni. Dánia, Kanada és Mexikó egy-egy vállalattal van jelen a listán.Az Interbrand adatai szerinta Microsofté pedig 10 százalékkal közel 80 milliárd dollárra emelkedett., amely 13 éven keresztül, 2013-ig állt a ranglista élén,, amely így 69,3 milliárd dollárra esett vissza.A csúcstechnológiai szektort képviselő cégek együttes márkaértéke 675 milliárd dollárra rúg, messze a legnagyobb a többi ágazathoz képest. Az autóipar a második helyezett 266,8 milliárd dollárral, de ebből is a Toyota 50,3 milliárd, a Mercedes 47,8 milliárd dollárt visz el.Az idei rangsorban a száz vállalat közül 31 tartozik a technológiai vagy autógyártási szektorba, tavalyhoz képest kettővel nőtt a számuk.Idén is a világ legnagyobb közösségi hálózata,, amely így elérte a 48,2 milliárd dollárt. Ennek köszönhetően, a tavalyi 15-dikről a hetedikre.A rangsorba állított száz vállalat közül 16-nak sikerült 10 százalékot meghaladó mértékben növelni márkaértékét. A legjobban teljesítő cégek közé tartozik az Amazon (29 százalék,) az Adobe (19 százalék), az Adidas (17 százalék), a Goldman Sachs és a Starbucks (egyaránt 16 százalék).A tőkeérték, a pénzügyi eredmény, illetve a fogyasztói magatartásra gyakorolt hatás alapján felállított százas rangsorbanAz Interbrand a marketing és kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Omnicom csoport 17 országban 21 irodát működtető, New York-i székhelyű leányvállalata, amely 18 éve értékeli és listázza a marketing szempontból legértékesebb 100 világmárkát.