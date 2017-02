Az egyéni vállalkozóknak február 27-ig kell bevallaniuk és befizetniük az szja-t

Az egyéni vállalkozóknak - idén már a kiegészítő tevékenységet végző "nyugdíjas" egyéni vállalkozóknak is - elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül kell eljuttatniuk bevallásukat az adóhatósághoz a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával. Egyes áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek papíron is beadhatják az szja-bevallást, például, ha nem minősülnek munkáltatónak, kifizetőnek vagy nem kell áfaösszesítő jelentést benyújtaniuk.



A február 27-i bevallási és befizetési határidő az evás egyéni vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1643-as, a kata hatálya alá tartozóknak pedig a 16KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.



A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell befizetniük az adót, a többi adózó a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is fizethet.



Azoknak, akik 2016-ban megszüntették vagy az év egy részében (de még december 31-én is) bejelentetten szüneteltették vállalkozásukat, május 22-ig kell bevallásukat benyújtaniuk, és ki kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik az elmúlt év egészében bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt adóköteles jövedelmük, nem kell egyéni vállalkozóként bevallást benyújtaniuk. Amennyiben 2016-ban munkáltatótól vagy más kifizetőtől származó jövedelmet szereztek, a NAV elkészíti adóbevallási tervezetüket.



Korábbi adatok szerint 2015-ről 162,5 ezer egyéni vállalkozó nyújtott be vállalkozói szja-bevallást, adófizetési kötelezettségük 12,5 milliárd forint volt. A bevallók száma 2,1 százalékkal, adófizetési kötelezettségük 15,7 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.