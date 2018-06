Az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezethez fordult az amerikai védővámok ügyében

Azt ajánlottuk, hogy tegyék le a fegyvert, üljünk le tárgyalni barátokként, egyenlő felekként, azonban ezt nem kaptuk meg. A tárgyalások ajtaja így jelenleg be van zárva

- jelentette be pénteken Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan egy másik ügyben Kína ellen is panaszt emeltek a WTO-nál.Az EU tavaly körülbelül 6,4 milliárd euró értékben exportált acélt és alumíniumot az Egyesült Államokba.Sajtótájékoztatóján Malmström rendkívül szerencsétlennek nevezte a szerinte tisztán protekcionista döntést, amely amellett, hogy tovább gyengíti a transzatlanti kapcsolatot, súlyos zavarokat kelthet a világkereskedelemben.- fogalmazott a biztos, hangsúlyozva, hogy az EU elkötelezett a multilateralizmus, a szabályokon alapuló globális kereskedelem mellett.Figyelmeztetett emellett, hogy a protekcionizmus nem jelent megoldást a problémára, amelynek a kínai túlkapacitás és dömping a gyökere, csak munkahelyeket sodor veszélybe az Atlanti-óceán mindkét partján.Malmström végezetül bejelentette, ezzel párhuzamosan azon kínai szabályozás ügyében is a WTO-hoz fordultak, amely brüsszeli értékelés szerint aláássa az európai vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.A brüsszeli testület korábban közölte: importvámokat vet ki bizonyos amerikai árukra, amennyiben az EU nem kap állandó mentességet a Donald Trump amerikai elnök által márciusban bejelentett intézkedés hatálya alól.A bizottság egyik szóvivője pénteken arról számolt be, hogy Jean-Claude Juncker, a testület elnöke a jövő heti G7-csúcstalálkozón egyeztetni fog Donald Trumppal. "Fenn fogjuk tartani a kommunikációs csatornákat amerikai partnereinkkel" - mondta.Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő pedig újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: az EU nem áll háborúban senkivel, a "háború" szó nem szerepel a közösség szótárában, ami kereskedelmi téren is békeprojektnek számít, de szükség esetén meg fogják védeni az érdekeiket.Leszögezte, az Egyesült Államok ennek ellenére továbbra is az Európai Unió legszorosabb partnere, barátja és szövetségese.