Az idei a Kékfrankos éve lesz

Fazekas Sándor kiemelte: az idei év azért lett a Kékfrankos éve, mert egy igazi magyar kékszőlőfajta, amelyből kitűnő borok készíthetők, amelyekre érdemes külön is felhívni a fogyasztók figyelmét. Továbbá a kékfrankos a legnépszerűbb és a legnagyobb területen termesztett kékszőlőfajta Magyarországon



A miniszter elmondta, hogy elindítják "a kékfrankos országkóstolót". Emellett több, a témához kapcsolódó workshop, tudományos kutatás valamint más esemény is zajlik majd, hasonlóan a "nagy sikerű" Furmint évéhez.



Hozzátette: a Furmint éve programsorozat sikerrel zárult. A most záruló eseménysorozat is segítette azt a dinamikus fejlődést, amelynek nyomán az új évezredben a minőségi magyar borok kerültek és kerülnek egyre inkább előtérbe - mondta Fazekas Sándor.