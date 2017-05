Az OTP adja a személyi hitelek egyharmadát

Szinte robbanásszerű, 60 százalékos volt a növekedés a személyi hitelek piacán tavaly; az OTP Banknál 2016-ban több mint százezer személyi kölcsön igénylést rögzítettek, az országban újonnan folyósított személyi kölcsönök 36 százalékát az OTP nyújtotta - mondta Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese az MTI-nek.



Az idei adatokról elmondta: az év első három hónapjában az új személyi kölcsön-folyósítások az OTP-nél több mint 60 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, miközben a piac 44 százalékkal bővült. Megjegyezte, hogy a hiteligénylők több mint 20 százaléka ismét ezt a terméket veszi igénybe pénzügyi problémái megoldására.



A személyi hitelezés piaca 2012 óta folyamatosan bővül, Kovács Antal az idei első negyedév alapján arra számít, hogy a növekedés 2017-ben sem áll meg.



Véleménye szerint a bővüléshez hozzájárulhat az OTP új, digitális fejlesztése, az online személyi kölcsön is. Ez lehetővé teszi, hogy a terméket az internetbankon keresztül is igényelhessék az ügyfelek a nap 24 órájában.

Az OTP-nél nemcsak a kölcsönigénylés elindítása, hanem a teljes folyamat, így a szerződéskötés is online történik, az ügyfélnek nem szükséges a bankfiókban megjelennie. A kölcsönigénylőnek csupán OTPdirekt internetbank hozzáférésre van szüksége az ügyintézéshez, a gyors és biztonságos folyamatok miatt akár egy óra alatt a számláján lehet a kért összeg. A bank által elvégzett hitelbírálat automatizált, mindössze néhány percet vesz igénybe. Az ügyfelek visszajelzései pozitívak, már több mint 1,8 milliárd forintnyi online személyi kölcsönt vettek fel - ismertette Kovács Antal.



A bank előrejelzései szerint 2018-ban a 10 százalékot is elérheti az OTP-nél az új, teljesen online módon felvett személyi kölcsönök aránya. A pénzintézet tapasztalatai szerint tavasszal a kölcsönigénylések száma jelentősen megnő, az ingatlantulajdonosok többsége erre az időszakra időzíti ugyanis a szükséges felújításokat, a nyaraló tulajdonosok pedig ilyenkor szembesülnek a téli időjárás okozta károkkal.