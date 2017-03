Az uniós kifizetések 230 milliárdnál járnak

A szóban forgó támogatási összeg 70 százaléka tavaly decemberben érkezett Magyarországra, de Brüsszelből - ha szerényebb mértékben is - már az idén is egyenlítettek ki magyar számlákat: januárban 1,9 millió euró (mintegy 600 millió forint), februárban pedig 1,3 millió euró (mintegy 400 millió forint) értékben.



A brüsszeli kifizetéseknél azonban jóval több pénz jutott el a projektgazdákhoz. A különbözetet a magyar költségvetés állja. Ezért is fontos - jegyzi meg a napilap -, hogy minél több teljesítésalapú számlát hagyjon jóvá az uniós testület, mert mindaddig a magyar költségvetés terhére finanszírozza az állam a beruházásokat. A múlt év novemberében ezért tágította a kormány a kereteket: lehetővé tette, hogy 800 milliárd forinttal túl lehessen lépni a büdzsé uniós fejezetének előirányzatát.



A folyamatot a kancellária azzal próbálja gyorsítani, hogy március 31-ig kiírja a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó összes pályázati felhívást. A már elbírált pályázatoknál pedig a lehető leghamarabb kifizeti a pénzt a győztes pályázóknak - írja a csütörtöki Világgazdaság.