Baj van az OTP-nél, áll a netbank és sok webáruház

Technikai okok miatt, az internetbank, és az OTP Bank WebShop szolgáltatása jelenleg csak részlegesen, vagy nem érhető el – közölte az OTP. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az OTP rendszerét használó webáruházaknál is gond van.Az OTP ügyfelein kívül másokat is érintő online fizetési problémát jelzi a MÁV-Start tájékoztatása is, amely alapján a banki rendszerhiba miatt a bankkártyás fizetés, és a bankkártyával vásárolt menetjegyek visszaváltása ideiglenesen nem lehetséges - írja a hvg.hu Az olyan vásárlási felületeken, ahol van mód az áru átvételekor történő (személyes vagy bankkártyás) fizetésre, ott jelenleg érdemes ezt a lehetőséget választani.Az OTP tájékoztatása szerint jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a probléma elhárításán.