"BBB plussz"-ra módosította a a JCRA Magyarország államadósi besorolását

Felminősítette Magyarország államadósi besorolását a Japan Credit Rating Agency (JCRA) japán hitelminősítő kedden.



A devizában kibocsátott hosszú futamidejű szuverén magyar adósság osztályzatát "BBB" osztályzatról "BBB pluszra" javította a JCRA. A besorolás kilátása stabil.



A forintban kibocsátott hosszú futamidejű szuverén magyar adósság osztályzatát "BBB pluszról" "A mínuszra" emelte meg a hitelminősítő, az új besorolás kilátása stabil.



A JCRA tavaly február 17-én változtatott a magyar államadósság besorolásán: akkor csak a kilátást javította, stabilról pozitívra.



A japán hitelminősítő kedden ugyancsak javította, Magyarország hitelminősítésével azonos szintre emelte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) besorolását.



A JCRA keddi közleménye szerint Magyarország felminősítése azt tükrözi, hogy a kormány gazdaságpolitikája hatékonynak bizonyult, jelentősen javította az államháztartás és a pénzügyi rendszer helyzetét, amivel csökkentette a külső adósságot és megerősítette a gazdasági alapokat.



A JCRA arra számít, hogy Magyarország gazdasága, államháztartása és pénzügyi rendszere tovább erősödik.



A JCRA besorolásában a BBB kategória minden osztályzata befektetésre ajánlott szintet jelent.



Az 1985-ben alapított Japan Credit Rating Agency, Inc. elsősorban a japán befektetők számára készít hitelminősítéseket, továbbá elemzéseket a pénzpiacokról és vállalatokról. A JCRA az Egyesült Államokban, az EU-ban és számos ázsiai országban hivatalosan is bejegyzett és elismert hitelminősítő.



A JCRA az egyik legjelentősebb hitelminősítő a Moodyís, a Fitch Ratings és a Standard and Poorís mellett. A hitelminősítőknek a hitelkockázatok értékelésében van kulcsfontosságú szerepük.



A JCRA rendre jobb besorolást ad a magyar államnak, mint a Moodyís, a Fitch vagy az SÚP.



A japán hitelminősítőnek a devizában kibocsátott hosszú futamidejű szuverén magyar adósság osztályzatának "BBB" osztályzata például két fokkal jobb a Moodyís "Baa3", valamint a SÚP és a Fitch egyaránt "BBB mínusz" osztályzatánál. Ezek szintén befektetési ajánlású kategóriák.



A nagy hitelminősítőknél pénteken kezdődik Magyarország államadós-besorolásainak idei felülvizsgálati sorozata. A Standard Ú Poorís kezdi a magyar szuverén besorolások vizsgálatát. A cég Magyarország első idei értékelési időpontját február 24-re tűzte ki, ezután augusztus 25-én vizsgálja ismét a magyar adósosztályzatokat.



A Fitch Ratings szintén két dátumot határozott meg: május 12-én, majd november 10-én végzi el a magyar államadós-osztályzatok értékelését.



A Moodyís Investors Service az általa bevett gyakorlat alapján három időpontot jelölt ki: 2017-re szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 3-án - a Standard Ú Poorís után egy héttel -, utána július 7-én, végül október 20-án kerül sorra.