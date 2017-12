Bejöttek a kamara előrejelzései, és most telik béremelésre

A kamarai rendszer tekintélye, súlya az idén erősödött, nőtt a társadalmi elismertsége a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint. Parragh László az ipari és kereskedelmi kamarai elnökök előtt tartott évzáró budapesti rendezvényen úgy fogalmazott: beigazolódott előrejelzéseik helyessége. Példaként említette, hogy 4 százalék körüli gazdasági növekedést prognosztizáltak az idei évre, és ez teljesül, jövőre pedig a tartós gazdasági növekedés alapjait kell lerakni a fenntarthatóság érdekében.



Az idő igazolta az általuk is kezdeményezett bérfelzárkóztatás helyességét, nőttek a bérek, emelkedett a fogyasztás, a költségvetési egyensúly a meghatározott keretek között maradt - tette hozzá. Szerinte a költségvetés jó helyzete lehetővé tenné, hogy még több állami bevételről mondjon le az állam a bérfejlesztés javára.



Parragh László úgy látja, hogy a kamara társadalmi elismertségének javulása a magyar gazdaság teljesítményének is szól. Jelezte, jelentős változást hoz a kamarai rendszerben a választott bíróság újjászervezése. A tervek szerint hamarosan kiválasztják a november végéig jelentkezettek közül a választott bírókat, az eddigi energetikai és pénzügyi választott bíróságok bekerülnek a kamarai rendszerben már működő testület mellé, új elnökséget választanak, és mindezt a változást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018 január végére összehívott küldöttgyűlése hagyja jóvá. Az átalakítástól azt várják, hogy egyre több szerződésben jelölik meg az MKIK mellett működő választott bíróságot vitás kérdések eldöntésére, és Magyarországon rendezik majd a vállalatok jogi vitájukat, nem külföldön - tette hozzá Parragh László.



A kormánnyal való együttműködést eredményesnek nevezte az MKIK elnöke. Felidézte, hogy a kormány több kamarai javaslatot is elfogadott, például a kisadózó vállalkozók tételes adójának és a kisvállalati adó kedvezményeinek bővítését, az alanyi áfamentes értékhatár 8 millió forintra emelését, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszerre való felkészülés idejét meghosszabbították.



A Széchenyi Kártya program is sikereket tudott felmutatni - mondta Parragh László. Az kártya indulása óta, 2002. augusztus 1. és 2017. november 17. között 348 145 igénylést fogadtak be a közreműködők, ez idő alatt 262 150 hitelügylet jött létre, és 1888 milliárd forintnál több hitelt helyeztek ki, ebből csak az idén rekord mennyiségű, 200 milliárd forint kedvezményes finanszírozási lehetőséget juttattak el a kisvállalkozásokhoz - tette hozzá. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fontos feladatának nevezte, hogy 2018-ban rendezik meg - a kelet-európai régióban elsőként - a fiatal szakmunkások európai bajnokságát, az EuroSkills versenyt, amelyre 28 országból megközelítően 600 versenyző érkezik 40 szakmában. Az eseményre 80 ezer látogatót várnak, köztük pályaválasztás előtt álló iskolásokat.