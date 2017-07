Bemutatták az új, műanyag tízfontost

Bemutatta kedden a Bank of England kormányzója az új, műanyag tízfontos mintapéldányát.



A szeptembertől forgalomba kerülő bankjegy polimer alapanyagú, ugyanúgy, mint a tavaly szeptember óta forgalmazott új ötfontos.



Egyik oldalán - mint mindegyik brit bankjegycímleten és pénzérmén - II. Erzsébet királynő portréja látható, a másikon pedig a ma is világszerte rendkívül népszerű, éppen kétszáz esztendeje elhunyt angol írónőé, Jane Austené.



Mark Carney, a brit jegybank kormányzója az évforduló alkalmából Winchester városának székesegyházában, Jane Austen nyugvóhelyén mutatta be az új tízfontost.



A fejlett biztonsági elemekkel ellátott, nehezen hamisítható bankó szeptember 14-én kerül forgalomba. A régi papírtízesekkel 2018 tavaszáig lehet fizetni, utána már csak a bankokban lehet új tízfontosra beváltani őket.



A műanyag tízes - amely vízálló jellege miatt akkor sem megy tönkre, ha véletlenül kimossák - a Bank of England várakozása szerint legalább öt évig használható állapotban marad. A papír tízfontosok átlagos életkora két év.



A Bank of England teljesen megújítja a brit készpénzállományt, de a folyamat nem teljesen zökkenőmentes.



A program első lépéseként forgalomba hozott új ötfontosról - az első műanyag brit bankjegyről - kiderült, hogy nyomokban marhafaggyút is tartalmaz. Ez hatalmas felzúdulást keltett a vegetáriánus és vegán életmódot folytatók, valamint a marhahús-feldolgozásból származó termékeket hagyományosan elvető indiai közösségek körében, és petíció is indult az ötfontos gyártási technológiájának megváltoztatására.



A Bank of England közölte, hogy tiszteletben tartja és rendkívül komolyan veszi az ötfontos marhafaggyú-tartalma miatt az egyes közösségekben felmerült aggályokat, és folyamatos kapcsolatban áll a bankjegy alapanyagát szállító céggel a lehetséges alternatív gyártási eljárások kidolgozása érdekében. A jegybank ugyanakkor közölte azt is, hogy a tiltakozások ellenére nem vonja ki a forgalomból az új ötfontos bankót, mivel ennek több tízmillió font járulékos költsége lenne.



Az új tízfontos alapanyaga pontosan megegyezik az új ötfontoséval, vagyis elvileg a műanyag tízes is tartalmazhat állati zsiradékot.