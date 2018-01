Berobbant a lakberendezési piac

Rendelésállományuk felfutása az airbnb-zésre felvásárolt lakásokra érkezett megbízásokkal indult be, a rövid távú lakáskiadásra vállalkozók speciális igényekkel árasztották el a magyar lakberendezőket. Miközben gombamód szaporodni kezdtek a belvárosi minilakáshotelek Budapesten, a lakáspiaci tranzakciók száma is megugrott, aminek egyenes következményeként megjelentek az újdonsült tulajdonosok használt és új lakásaikkal a megrendelői oldalon - olvasható a lap hétfői számában.



A hirtelen felpörgött kereslet hatására egyre növekszik a vállalási idő, mind nehezebb szabad kapacitással rendelkező lakberendezőt találni, azonnali kezdéssel pedig már lehetetlen. Ugyanez igaz a kivitelezőkre, a minőségi munkát végző szakmunkások közül egyre többen vannak, akik 2018-ra már most, januárban nem tudnak több munkát elvállalni.



Ács Erzsébet tapasztalatai szerint a kivitelezői kapacitások szűkössége a felújítási piacon is egyértelműen beárazódott: míg korábban a tervezettnél jellemzően 20 százalékkal lett drágább egy-egy komplex munka, a költségtúllépés újabban a 30-40 százalékot is eléri.