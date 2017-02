Bevásárlótáska nélkül szállít házhoz a Tesco

Az Északi-tenger partvidékén élő madarak 94%-ának gyomra tartalmaz műanyagot az Európai Bizottság statisztikája szerint. A Tesco elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés mellett, ezért február 1-től bevásárlótáskák nélkül szállítja házhoz az online rendelt termékeket. Az áruházlánc döntése tükrözi a vásárlói igényeket, ugyanis belső kutatása szerint a magyarok több mint fele egyáltalán nem, vagy kevesebb táskát szeretne kapni vásárláskor.



A Tesco 2013-as indulása óta folyamatosan fejleszti online bevásárlás szolgáltatását a visszajelzések alapján. Az Európai Unió állampolgárai átlagosan 198 bevásárlótáskát használnak évente, egy táska pedig több mint 100 év alatt bomlik le. Az áruházlánc környezetvédelemi szempontokat és a vásárlók véleményét figyelembe véve február 1-től csak azokat a húskészítményeket, lédig zöldség és gyümölcs, a csemege pultos és a vegyi árukat (mérettől függően) szállítja ki táskában, amelyeknél ezt a higiéniai előírások megkövetelik.



„Arra törekszünk, hogy minimalizáljuk a vásárlás során keletkező hulladékot, így fenntarthatóbbá tegyük működésünket. Szerencsére vásárlóink is egyetértenek velünk; a belső kutatásunkon a táska nélküli házhozszállítást választók 65%-a környezetvédelmi szempontokat tartott szem előtt szavazata leadásakor. Azok, akik továbbra is bevásárlótáskában szeretnék kapni a termékeket, természetesen egyetlen kattintással választhatják ezt az opciót is – külön díjazás ellenében – rendelésük leadásakor. A Tesco Székesfehérváron és Győrben már május óta teszteli a környezetbarát megoldást az online rendelések esetében. Nagyon hálásak vagyunk azért, ha vásárlóink segítenek nekünk védeni bolygónkat, és a táska nélküli kiszállítást választják" – mondta Sebestyén Péter, a Tesco Global Áruházak Zrt. e-kereskedelmi üzletágának vezetője.