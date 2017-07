BKK: biztonságban vannak az utasok adatai

Hétfőn jelentették be, hogy a BKK online jegy- és bérletvásárlási rendszere a múlt csütörtöki elindítása után rendszerszintű kibertámadásoknak volt kitéve. Akkor azt mondták, a rendszert sokkal biztonságosabbá tették, és nincs ok a leállítására.



A BKK vezérigazgatója csütörtök reggel az M1-en elmondta, az informatikai rendszerek jelzik az ilyen támadásokat. Lehet visszaélni a rendszerrel, megtéveszteni azt, de mindez bűncselekménynek számít - jegyezte meg.



Dabóczi Kálmán hozzátette, vannak olyanok is, akik blőd, erkölcstelen nevekkel regisztrálnak be a webshopba, hogy terheljék a rendszert. Ezek kiszűrésére is szigorúbb algoritmusokat alakítottak ki a szakemberek. Mostanáig több mint 150 ilyen felhasználót töröltek - fejtette ki.



A BKK online jegy- és bérletvásárlási rendszere ellen több mint hatszáz támadást regisztráltak, de hogy ezek mögött pontosan hány ember áll, azt nem tudni. Ezzel együtt viszont szerda délutánig már mintegy ötezer volt a regisztrált felhasználóik száma, akik több mint hatmillió forint értékben vettek jegyeket, bérleteket - ismertette Dabóczi Kálmán.