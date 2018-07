BMW-gyár épül Debrecenben

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.



A tárcavezető elmondta: a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat.



A gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására elegendő - közölte.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: a beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és már az elején több mint ezer munkahely jön létre.



Az elmúlt évek gazdaságfejlesztési sikereit koronázza meg, hogy a BMW új gyárat épít Debrecenben, és a beruházás átírja a város jövőjéről alkotott elképzeléseket - mondta Debrecen polgármestere az MTI-nek azt követően, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette az új beruházást kedden Budapesten.



Papp László (Fidesz-KDNP) hozzátette: hosszú és küzdelmes verseny alapján lett Debrecen a legjobb.



Az elmúlt évek gazdaságfejlesztési törekvései, döntései, mint a Debrecen-München közötti menetrendszerű légi járat elindítása, a repülőtér-fejlesztés, a befektetésösztönzési program elindítása, a szervezeti háttér biztosítása az EDC önkormányzati cégen keresztül, a nemzetközi iskola építésének programja mind-mind fontos elemei voltak a mai bejelentésnek - mondta.



"Meggyőződésem, hogy Debrecent teljes egészében dinamizálni fogja a BMW és a város együttműködése" - fejtette ki a polgármester, hozzáfűzve: új munkahelyek jönnek létre nemcsak az autóiparban, hanem számos más szektorban.



A beruházás a szolgáltatásoktól kezdve dinamizálni fogja az oktatást, miután a legmagasabb szintű technológia és technológiai tudás érkezik a városba - közölte a polgármester.



"Ez az a pillanat, amikor újra kell gondolnunk a Debrecen jövőjéről alkotott elképzeléseket. Büszke vagyok arra, hogy Debrecenben élhetek, egy olyan városban, amely sikeres és alkalmas, hogy olyan, a világgazdaság szempontjából is kiemelkedően nagy szereplőkkel, mint a BMW, együtt tudjon működni" - mondta Papp László.



Az MTI érdeklődésére hozzátette: a következő időszak legfontosabb tennivalója a fejlesztési terület előkészítése és az oktatásfejlesztési feladatok megoldása, de át kell gondolni a város következő éveinek fejlesztési és gazdaságfejlesztési stratégiáit is.



A tárcavezető hangsúlyozta: most egy újabb nagy sikerről számolhatnak be, hiszen amikor a világ egyik legnagyobb, legsikeresebb és legmodernebb autógyártója úgy döntött, hogy Európában növeli a termelési kapacitásait, Magyarországot választotta.



A céggel 14 hónapja tárgyalnak, a BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges helyszínként - közölte.