Bővítésre, prototípusgyártásra igényelték a legtöbb uniós forrást

A gazdasági napilap szerdai számában azt írta, hogy a 2014-2020-as ciklusban eddig 8476 milliárd forint értékben érkezett be támogatási kérelem önkormányzatoktól és cégektől. Az irányító hatóság eddig több mint 20 ezer beadványt támogatott, a megítélt összeg 4340 milliárd forint. Ezek közül 12 ezer esetben fizették ki a győztes pályázókat 1859 milliárd forint értékben.



A mikro-, kis- és középvállalkozások körében a legnépszerűbbek a kapacitásbővítő beruházásokra kiírt tenderek voltak: csaknem 2700 pályázó 64,7 milliárd forintot igényelt, az irányító hatóság ebből eddig 39 milliárd forintot ítélt meg. Prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésre szintén 2700 pályázat érkezett mintegy 170 milliárd forint igényelt támogatással, viszont a hatóság eddig mindössze 2,6 milliárd forintot hagyott jóvá.



A kimutatás szerint népszerű még a pályakezdőknek szóló gyakornoki program is, ebben a témában 1800 támogatási kérelem érkezett be 13,4 milliárd forint értékben, és a hatóság eddig 6 milliárd forint kifizetését ítélte meg.