Bővülő hitelezés, topogó digitalizáció: Összefogott az Erste és a Google, Szegeden is tanítják a kisvállalkozókat

Erdei Zsuzsa, az Erste kisvállalkozásokkal foglalkozó igazgatója hangsúlyozta, éves összevetésben 750 milliárd forinttal emelkedett a hazai pénzintézetek vállalati hitelállománya, ami 12 százalékos bővülés, ezen belül a kisvállalkozói növekedés 22 százalékos. Az Erste Bank ennél dinamikusabb volt, náluk az első hét hónapban a megduplázódott a kisvállalkozók hitelállománya. A szektor átlagát meghaladó növekedést mutat Csongrád megye is, itt több mint 25 százalékos a javulás – ezen belül Szegeden viszont 100.A megduplázódó kisvállalkozói hitelezés arra is válasz, miért üzemeltet két fiókot is Szegeden az Erste. A felfutásban komoly szerepe van az idén bevezetett új, fedezetet nem igénylő, tízéves futamidejű hitelnek is. Ez – amennyiben a pozitív adóslistán szerepel a cég – dokumentumok benyújtása nélkül is igényelhető.Elhangzott, a kisvállalkozók szakmájuk mesterei, de a menedzserismereteik hiányosak – adószakértők, piackutatók, technológiai fejlesztők egyben. Miközben rajtuk múlik a cég jelene és jövője, mindennap kell dolgozniuk a vállalkozásban is. Ezért segít nekik a bank, és teszi ezt nonprofit alapon.Az Erste kutatása szerint a kisvállalkozások 92 százalékának van okostelefonja, amely ablak a világra. A információkat a hírportálokról szerzik, a második forrás a közösségi média, döntően a Facebook. Ez utóbbit inkább magánemberként használják, mintsem a vállalkozás céljaira. 57 százalékuknak nincs semmilyen közösségi média megjelenése.Meglepő az is, hogy csak 47 százalékuknak van saját honlapja. Ennél is kedvezőtlenebb a digitális marketinget alkalmazó vállalkozások aránya: alig 11 százalék használja a Google Adwords, és csupán 16 százalék a Facebook Ads hirdetési szolgáltatását. Dicséretesen elindult azonban a webkereskedelem: a vállalkozások 17 százalékának már van webshopja – ám háromból csak egynél lehet bankkártyával is fizetni.Az Erste Bank és a Google Magyarország többek között ezért indította el közös, ingyenes, egynapos pénzügyi és digitális ismereteket nyújtó képzését, amellyel az országot járják. – Legutóbb a csilláron is lógtak az emberek – fogalmazott Erdei Zsuzsa, hozzátéve, Szegeden 26-án lesz a rendezvény az ifjúsági házban. A részvételhez a vállalkozóknak csak regisztrálniuk kell a képzésre.Itt nem csupán azt tudhatják meg, miként tehetik sikeresebbé vállalkozásukat, fordíthatják a javukra a digitális technológiákat, alkalmazhatják sikerrel az online marketing eszközeit. Ahhoz is támpontokat kaphatnak, miként finanszírozható bővülésük, milyen kockázatokkal kell szembenézniük a vállalkozások fejlődési szakaszaiban.