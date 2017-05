Budapest Airport: egymillió feletti forgalom áprilisban!

Minden eddigi utas rekord megdőlt idén áprilisban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, hiszen az év negyedik hónapjában még sohasem volt hétszámjegyű a forgalom. A Budapest Airport legfrissebb adatai szerint 1 millió 88 ezer 672 utas érkezett és indult a repülőtérről, ami nem kevesebb, mint 17,5 százalékos növekedést jelent az előző év áprilisához képest.



Folytatódik az utasforgalom negyven hónapja tartó töretlen növekedése a budapesti repülőtéren. Szemléletes példa, hogy két évvel ezelőtt júliusban és augusztusban volt hasonló a forgalom a 2A és B Terminálon, mint az idei áprilisi napokban. Miközben Európa más országaiban is folytatódik a légiközlekedés bővülése, ami a földrészen jelenleg 7 százalékos átlagot jelent, addig Budapesten az utasforgalom ennek majdnem két és félszeresével növekedett, egészen pontosan 17,5 százalékkal. A gyors növekedésben kulcsszerepet játszott, hogy csak az év első négy hónapjában máris 11 új járatot indítottak a légitársaságok és az év végéig már 13 további új útvonal repülését jelentették be Budapestről.



- Légitársasági partnereink majdnem 800 ezerrel több utas-ülőhelyet kínálnak a nyári menetrendi időszakban, mint 2016-ban, ami közel 8 százalékos többletet jelent a nyári csúcsban - jelentette ki Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette: Eddig hónapról-hónapra dőlnek meg a korábbi forgalmi rekordok, ami egyben azt is jelenti, hogy mérséklődnek a téli-nyári időszak közötti forgalmi különbségek. A mostani nyári csúcsidőszakban lényegesen több kapacitást jeleztek előre, így biztos vagyok abban, hogy tartani tudjuk a gyors növekedési ütemet.



A forgalom gyors növekedése miatt indította el a Budapest Airport a tavalyi évben a BUD 2020 névre keresztelt, összesen mintegy 50 milliárd forintos (160 millió eurós) ötéves repülőtér fejlesztési programját. Ennek keretében már az idén átadnak egy 145 szobás új szállodát a 2B Terminál közvetlen közelében, már épül a 10 ezer négyzetmétert meghaladó alapterületű új B-oldali utasmoló a nem-schengeni forgalom számára, nyáron egyszerre két csomagküldő szolgálat kap új logisztikai bázist az 1. Terminál közelében, bővülnek a repülőtéri parkoló kapacitások és elindult a légi áruszállításhoz kapcsolódó Cargo City kialakítása a 2 Terminál közelében.



- Büszkén jelenthetjük ki, hogy figyelemre méltóan sok utas veszi igénybe a termináljainkat - jegyezte meg Jost Lammers és kifejtette: Ha az utasforgalom növekedése ilyen mértékben folytatódik, úgy előfordulhat, hogy fel kell gyorsítanunk egy újabb terminál épület terveinek előkészítését.