Budapesten épült fel a világ legnagyobb vasúti fékgyára

Lepsényi István a Knorr-Bremse Rail Systems átadó ünnepségén kiemelte, hogy a legtöbb német vállalkozás hosszú távra tervez Magyarországon, arra a bizalomra alapozva, amely a kormánnyal való együttműködésben alakult ki.



Lepsényi István kiemelte: az országok nemzetközi versenyben kivívott helyzete nagymértékben függ attól, hogy az ipari termelés mennyire képes az innovációra, az új megoldások alkalmazására. Magyarország jó helyzetben van, mivel a politikai stabilitás hosszú ideje jellemzi az országot, a gazdaságpolitika jól meghatározott célokat követ, és az elért gazdasági eredményekben a nemzetközi nagyvállalatoknak is komoly szerepe van - szögezte le.



Rámutatott: a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest a mostani, ötmilliárd forintot meghaladó beruházásával a világ legnagyobb vasúti fékegység-gyártó és fejlesztő vállalatává válik. Kiemelte: a Knorr-Bremse elsőként csatlakozott a kormány beszállító-fejlesztési programjához, a most átadott tanműhely megvalósításához a kormány 153 millió forinttal járult hozzá.



Az NGM államtitkára elmondta: a magyarországi Knorr-Bremse vasúti járműrendszerekkel foglalkozó gyára a világ 17 országába - közöttük az Egyesült Államokba és Japánba is - exportálja a csúcstechnológiát képviselő vasúti fékrendszereit, a cégcsoporton belül meghatározóvá vált a magyarországi termelés. A Knorr-Bremse több ezer magyar munkavállalót alkalmaz, közöttük magasan képzett szakembereket, és több mint 400 magyar beszállítóval áll üzleti kapcsolatban.



A gyárátadó ünnepségen Tavaszi Tivadar, a Knorr-Brense Rail Systems ügyvezetője kiemelte: a mostani budapesti, együttesen 5,28 milliárd forint értékű bővítéssel a társaság a világ legnagyobb vasúti fékegység-gyártó és -fejlesztő vállalatává, egyúttal Magyarország egyik meghatározó szakképző-központjává vált.



Jelezte: a Knorr-Bremse Budapest 2016-ban kezdte meg új gyárcsarnoka építését, ennek új termelési területe 6500 négyzetmétert tesz ki. A világszínvonalú létesítmény kialakítása és felszerelése 2017 szeptemberére fejeződött be, így a társaság 46 ezer négyzetméteres, pormentes gyártási körülményeket biztosító épületegyüttesében folytathatja a kutatás-fejlesztési, valamint gyártótevékenységét.



Rámutatott: a magyar kormánnyal az elsők között írtak alá stratégiai megállapodást, a vállalat 320 új munkatársnak adott munkát a mostani bővítéssel. Ezzel a foglalkoztatottak létszáma 1500 fölé emelkedett, közöttük 500 mérnököt foglalkoztatnak. A beruházás eredményeként a cég az export-árbevétel 33 százalékos növekedésével, valamint a Fővárosi Önkormányzatnak fizetett iparűzési adó 30 százalékos emelkedésével számol, ez utóbbi összege megközelíti majd a 900 millió forintot - emelte ki.



Tavaszi Tivadar az MTI-nek elmondta: a társaság árbevétele tavaly 205 millió euró volt, idén - az új gyáregységnek is köszönhetően - 250-260 millió euró, jövőre pedig már megközelítőleg 300 millió euró árbevételt szeretnének elérni. Az anyacég profitelvárása az árbevétel minimum 10 százaléka - közölte Tavaszi Tivadar.