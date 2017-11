Csak a kereskedőkön múlik, hogy lesz-e elég libahús

A lúdszövetség vezetője szerint a hazai és az európai kereslet is jelentős, drasztikus drágulást azonban nem látni: az előző évhez képest 10 százalékkal magasabb áron kerülhet a boltokba a pecsenyének való - írja csütörtöki számában a Magyar Idők.



Kilábalt a madárinfluenza-járvány okozta válságból a hazai kacsa-liba ágazat. Szabó Miklós, a Magyar Lúdszövetség elnöke a lapnak elmondta: a heti, illetve a havi termelést mára sikerült az átlagos szintre emelni, az egész éves veszteséget azonban így sem tudták pótolni. Míg egy átlagos évben 26-28 millió kacsát dolgoznak fel a hazai vállalkozások, addig idén a becslések szerint ez a szám 16-18 millió körül alakulhat.

A madárinfluenza Európa-szerte gondokat okozott. A pecsenyekacsa és a májért tartott hízott áru piacán is jelentős hiány alakult ki, amit a mai napig nem sikerült pótolni. A kereslet ugyanakkor továbbra is nagy, főként a németországi áruházláncok ostromolják ajánlataikkal a magyar feldolgozókat. "A hazai megrendeléseket teljesítjük, ám a külföldi piacainkat nem minden esetben tudjuk ellátni" - emelte ki a szakember.



Szabó Miklós szerint az ma már nem fordulhat elő, hogy a vásárlók üres polcokkal találkozzanak, kacsahússal az egész országot el tudják látni, és a libahús kínálata is csak a kereskedőkön múlik. Amelyik áruházlánc időben, elegendő mennyiséget rendelt, annak az előttünk álló Márton-napi és a karácsonyi szezonban sem kell hiánytól tartania.



A megnövekedett kereslet az árakra is hatással volt, bár a szakember szerint a drágulás nem volt jelentős. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az előző évhez képest 10 százalékkal nőtt a kacsa- és a libahús ára a hazai piacon.