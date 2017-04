Csaknem kilencezer pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a bankok és más szolgáltatók tavaly

A lap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni információs iroda beszámolójára hivatkozva azt írta, hogy 2016-ban nagyjából 8800, pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jelzés futott be a szervezethez, egy-egy hónapra 600-800 eset jutott. Legtöbbször a bankok, a takarékszövetkezetek, a befektetési és más pénzügyi szolgáltatók adtak információt a hatóságnak. Volt olyan bank, amelyik 2500 alkalommal kereste meg a NAV különleges irodáját. De pénzváltók, könyvelők, ügyvédek, közjegyzők és postai szolgáltatók is küldtek információkat.



Az adatokat az iroda számos esetben továbbította a bűnüldözés szervezeteinek. A pénzmosás elleni egység majdnem ötszáz üggyel kapcsolatban a költségvetési csalásokat és más visszaéléseket vizsgáló NAV-os pénzügyi nyomozókat kereste meg. Az iroda emellett több mint négyszáz alkalommal a rendőrséghez fordult, és százas nagyságrendben küldött információt a Terrorelhárítási Központnak, valamint a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak is.



A pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan húsz ügyleti megbízást függesztettek fel tavaly: az esetek kétharmadában az iroda kezdeményezte az átutalások megakasztását, máskor az adott bankok, pénzügyi szervezetek fellépése állított akadályt a tranzakciók végrehajtása elé.



A különféle büntetőeljárások elindítása miatt 1,1 milliárd forint mellett 3,2 millió eurót, valamint csaknem egymillió dollárt és ötvenezer angol fontot vontak el az érintettektől. Tavaly körülbelül 2,4 milliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján - írták.