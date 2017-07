Csődbe ment a Green Holiday: 500 millió forintos vagyoni biztosítéka van a cégnek - FOTÓK A HELYSZÍNRŐL

Már 2016-ban is problémák voltak a Green Travel körül



Tavaly a Green Travel honlapján megjelent közleményében tájékoztatta utasait és partnereit, hogy október 31-én megszüntette tevékenységét, és minden tartozását rendezni fogja december 6-ig. Akkor Göktas Merdol tulajdonos-ügyvezető úgy reagált, hogy a társaság nem ment csődbe, és nem is fog megszűnni.



Lépésüket azzal indokolta, hogy a magyar jogszabályok szerint minden év október 31-ig az utazásszervezőknek az előző három év legmagasabb vagyoni biztosítékát kell igazolniuk az MKEH felé ahhoz, hogy a következő évben folytathassák kiutaztató tevékenységüket, ez esetükben – a 2016-re jelentett összeg után – ismét 1 milliárd 650 millió forint lett volna, amit viszont nem kívántak vállalni 2017-re, tekintve, hogy a 2016-os szezon messze nem a terveik szerint alakult. Az európai terrortámadások eleve visszavetették a foglalási kedvet, amit a törökországi politikai helyzet, a robbantások és a puccskísérlet tovább súlyosbított. Mindazonáltal a Greennek így is sikerült idén közel 14 ezer főt Törökországba utaztatnia.



Mivel a magyar szabályozás nem teszi lehetővé a vagyoni biztosíték csökkentését, ezért úgy döntöttek, hogy a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. helyett a kiutaztatást a 2011 óta létező Green Holidays Kft. viszi tovább.



(Világgazdaság) Tavaly a Green Travel honlapján megjelent közleményében tájékoztatta utasait és partnereit, hogy október 31-én megszüntette tevékenységét, és minden tartozását rendezni fogja december 6-ig. Akkor Göktas Merdol tulajdonos-ügyvezető úgy reagált, hogy a társaság nem ment csődbe, és nem is fog megszűnni.Lépésüket azzal indokolta, hogy a magyar jogszabályok szerint minden év október 31-ig az utazásszervezőknek az előző három év legmagasabb vagyoni biztosítékát kell igazolniuk az MKEH felé ahhoz, hogy a következő évben folytathassák kiutaztató tevékenységüket, ez esetükben – a 2016-re jelentett összeg után – ismét 1 milliárd 650 millió forint lett volna, amit viszont nem kívántak vállalni 2017-re, tekintve, hogy a 2016-os szezon messze nem a terveik szerint alakult. Az európai terrortámadások eleve visszavetették a foglalási kedvet, amit a törökországi politikai helyzet, a robbantások és a puccskísérlet tovább súlyosbított. Mindazonáltal a Greennek így is sikerült idén közel 14 ezer főt Törökországba utaztatnia.Mivel a magyar szabályozás nem teszi lehetővé a vagyoni biztosíték csökkentését, ezért úgy döntöttek, hogy a Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft. helyett a kiutaztatást a 2011 óta létező Green Holidays Kft. viszi tovább.

A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) információi szerint- mondta Horváth Péter, a szövetség utasbiztosítási tagozatának elnöke az M1 aktuális csatornán hétfőn.Hangúlyozta, a vagyoni biztosíték kizárólag három célra használható fel, az utasok hazahozatalára, a kényszerű kinttartózkodás finanszírozására és a befizetett részvételi díjak visszatérítésére, más ebből nem finanszírozható.azok közül, akik a Green Holidays utazási iroda csődje miatt szállás nélkül maradtak a törökországi Antalyában - mondta Kiss Gábor ankarai magyar nagykövet az M1 aktuális csatornán hétfő reggel.A nagykövet elmondta,. Vannak, akik ma reggel már elhagyták a szállodát és útban vannak a repülőtérre, hogy hazamenjenek - mondta.Kiss Gábor mindenkinek azt ajánlja, hogy, akiknek pedig utasbiztosításuk is van, azok is kezdjék el az ügyintézést.Az ankarai nagykövetség négy munkatársa - köztük három konzul - már vasárnap este a helyszínre ment, hogy segítsen a magyaroknak.A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el.A családjával egy törökországi szállodában várakozó utas, Novák Zsuzsanna az MTI-nek elmondta, 10 óra után landoltak Antalyában, de a reptéren senki nem várta őket, az utazási iroda a telefont sem vette fel.A szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt. A társaság kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedésekről - a vagyoni biztosíték terhére - a kormányhivatal intézkedik a biztosítóval együttműködve. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik, amelyet az info@uniqa.hu címen jelenthetnek be. A csoportot az egyik hoppon maradt utas hozta létre azzal a céllal, hogy a többi károsulttal információt tudjanak cserélni a kárenyhítés menetéről, a biztosítók és irodáktól kapott tájékoztatásokról.A csoport egyik tagja, aki két nap múlva utazott volna, arról számol be, hogy a kialakult helyzetnek már egy hete voltak furcsak előjelei. Barátai egy hete utaztak, de nem volt meg a szállásuk, végül egy háromcsillagos hotelbe mentek át, ahol három napig sem ételt, sem italt nem kaptak, így egy másik hotelbe jártak át enni.Olyan beszámolót is olvasni, amiben arról ír a károsult, hogy ők délben indultak volna, közel félmillió forintjuk van a nyaralásban, és teljesen bizonytalan, mikor kapják vissza az összeget.

Az ankarai magyar nagykövetség munkatársai már a helyszínen vannak, hogy segítsenek a törökországi Antalyában a Green Holidays utazási iroda csődje miatt szállás nélkül maradt, mintegy 180 magyarnak

- mondta az ankarai magyar nagykövet az M1 aktuális csatorna vasárnap esti híradójában.Kiss Gábor ismertette, kora délután érkeztek az első segélykérő hívások, hogy az Antalyába érkezett magyarok csoportjáért senki nem ment ki a repülőtérre. Néhány órás várakozás után az utazási iroda török partnere buszokat küldött értük és elvitték őket a szállodákba.

A nagykövetség négy munkatársa - köztük három konzul - már a helyszínen segít a magyaroknak, hogy estére mindenkinek legyen szállása és kapjanak ételt is - fejtette ki a nagykövet.

A Green Holidays Kft., vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el.A családjával egy törökországi szállodában várakozó utas, Novák Zsuzsanna az MTI-nek elmondta, 10.20-kor landoltak Antalyában, de a reptéren senki nem várta őket, az utazási iroda a telefont se vette fel. Először még azt a tájékoztatást kapták, hogy sokan nem abba a szállodába kerülnek, amelyet lefoglaltak, majd azt mondták, akkor maradhatnak, ha egy napot kifizetnek, de később már az egész hét kifizetését kérték - mondta. A Green Holiday honlapján vasárnap este azt közölte, hogy a társaság vagyoni biztosítékát az UNIQA Biztosító Zrt. szolgáltatja. A szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt. A társaság kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedésekről - a vagyoni biztosíték terhére - a kormányhivatal intézkedik a biztosítóval együttműködve. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik, amelyet az info@uniqa.hu címen jelenthetnek be.Az iroda közleményében azt írta, vasárnaptól nem tudja folytatni utazásszervezői tevékenységét, nem tudja teljesíteni az utazási szerződés szerinti kötelezettségeit.A Green Holiday elődje a Green Travel volt, amelynek utazásszervezői engedélyét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 2016 novemberében visszavonta. A turizmusonline akkori cikke szerint a tulajdonos akkor azt hangsúlyozta, hogy az utazási iroda nem ment csődbe, csak nem tudta igazolni a MKEH felé - a jogszabályok alapján az elmúlt három év legmagasabb - vagyoni biztosítékát, miután a 2016-os szezon nem alakult a várakozásoknak megfelően. A Green Travelnak 1 milliárd 650 millió forint vagyoni biztosítékot kellett volna igazolnia. Ezért úgy döntöttek, hogy a Green Travel helyett a kiutaztatást a 2011 óta létező Green Holidays Kft. viszi tovább.Tavaly jelentősen visszaesett az európai, köztük a magyar turisták érdeklődése is a törökországi utazások iránt az év eleji terrortámadások, főleg a 12 német állampolgár életét kioltó januári isztambuli merénylet miatt.