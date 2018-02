Csongrád megye az ország őszibarackosa - 2001 után újra összeírja a gyümölcsösöket a KSH

Már 1895-ben megszervezték az első mezőgazdasági összeírást Magyarországon, majd 40 év múlva újra készítettek ilyen felmérést. 1959-ben volt a legnagyobb, akkor 88 millió gyümölcsfát számoltak – gyakorlatilag egyenként. Az utolsó teljes körű felvétel 2001-ben volt – idén 9 gyümölcsfajt írnak össze a 93 ezer hektáros termőterületen.

Megyénkben az őszibarack az, ami Szabolcsban az alma. Képünk illusztráció

Ezt kérdezi a KSH



Kíváncsiak a gazdaság irányítójára, és hogy tagja-e valamelyik termelői csoportnak. Megkérdezik, hogyan hasznosítják a megtermelt gyümölcsöt, piacon, nagykereskedőnek adja el, vagy exportra szállatja. Az összeíró érdeklődik, hogy tervez-e a gazda bővítést a következő 5 évben, illetve várható-e ültetvénykivágás. Egyebek között kíváncsiak az állománysűrűségre, a sor- és tőtávra, a hozamra és persze az öntözhetőségre is.

– Az Unió az alma, a körte, az őszibarack és kajszi összeírását tette kötelezővé, ehhez jött még öt magyar szabadon választott, a meggy, a szilva a dió, a cseresznye és a bodza – mondta a szerdai szegedi sajtótájékoztatón Tóth Péter a KSH mezőgazdasági főosztályának tanácsadója. Ez a 9 fajta egyébként az ország gyümölcsöseinek 95 százalékát fedi le.

Fontos, hogy csak a 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsös ültetvényeket írják össze, akik jellemzően megkapták utána a Magyar Államkincstártól a területalapú támogatást. A KSH-nak a gazdák 90 százalékához van e-mailes elérhetősége, ők így kapják majd meg a a kérdőívet.

Országosan 15 ezer gazdaságot és 37 ezer ültetvényt érint a felmérés, közel 500 összeíró dolgozik majd. Legtöbb, 180 Szabolcsban, ahol az ország almaültetvényeinek háromnegyede található, de lesznek megyék, ahova elég lesz 4-5 összeíró is.

Takács Béláné, a KSH kommunikációs osztályának munkatársa a sajtótájékoztatón elmondta, 25 összeíró járja majd Csongrád megye 38 települését, ahol 3,5 ezer hektáron közel kétezer gyümölcsültetvényről tudnak. Bordányban és Zákányszéken több mint 100 gazdaság érintett az összeírásban, de félszáznál több termelő van Forráskúton, Szegeden, Üllésen és Zsombón is. Érdekes, hogy darabra a negyedik legtöbb gazdaság Csongrád megyében van, szám szerint 864, Szabolcs, Bács és Borsod van csupán előttünk.



Ahogy Szabolcs az almáról, mi az őszibarackról ismerszünk meg, az ország ültetvényeinek 45 százaléka Csongrád megyében terem. Érdekes, hogy a második legnépszerűbb a szilva, de ez már nem éri el az országos ültetvények 5 százalékát sem.

A február 14-én kezdődő összeíráson 28-ig tart az első az internetes önkitöltő szakasz. A honlap címe szerepel a kiértesítő levélben, mint ahogy a felhasználói azonosító is, amivel be tudnak lépni a gazdák. Természetesen azt a termelőt, aki maga tölti ki a kérdőívet, már nem „zaklatják" az összeírók. Ezen túl a gyumolcsos@ksh.hu címen is gyorsan válaszolnak a KSH munkatársai a felmerülő kérdésekre.

A második szakaszban, március elejétől április közepéig dolgoznak a terepen az igazolvánnyal is rendelkező összeírók. Már nincs papír alapú kérdőív, tableteket használnak, így a program „visszaszól", ha logikátlan az adat. Jó hír, hogy már az év végén lesznek rövid összefoglalók – a végleges adatok bő egy év múlva várhatók.