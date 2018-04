Csongrád megye számokban: minden második új lakás 4 vagy több szobás - Jó ideig lesz még munkája az építőiparnak

Munkaterv



Van és lesz is egy ideig munkája a Csongrád megyei építőiparnak, a 2017-ben kötött új szerződések értéke 92 milliárd forint, 44 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban volt. Ez országosan még inkább így van, ott 70 százalék feletti a bővülés. A Csongrád megyei 35 milliárdos december végi szerződésállomány is jónak minősíthető, 30 százalékkal haladta meg a 2016 végit. Eközben hat megyében – jellemzően az ország északi és keleti térségében, valamint a Dél-Dunántúlon – ez nem érte el az egy évvel korábbit.

Madártávlat. Épülő társasház Szegeden. Fotó: Frank Yvette

Csongrád megyében 2017-ben az egy évvel korábbinál egyharmaddal több, 546 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, országosan ennél dinamikusabb, 44 százalékos volt a bővülés. Az elkészült otthonok háromnegyedét Szegeden, 13 százalékát a községekben vehették birtokukba a tulajdonosok. A lakások építtetői 70–30 százalékban voltak magánszemélyek, illetve vállalkozások – az új otthonok hattizedét saját használatra, bő egyharmadát értékesítésre szánták, a bérbeadási céllal készültek aránya alatta maradt a 3 százaléknak. Ez utóbbi némileg ellentmond annak, hogy Szeged klasszikus albérleteztető egyetemi város.Vége a tágas nappalik világának, Csongrád megyében tavaly az új otthonok átlagos alapterülete 98 – országosan 100 – négyzetméter volt, és közülük minden másodikban 4 vagy több szobát alakítottak ki.A Dél-Alföldön megyénkben a legintenzívebb a lakásépítés – alig maradt el az országostól –, Békést nagyon „verjük", de Bács-Kiskunnál is több új otthon jut tízezer lakosra. Óriásiak a területi különbségek: Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb a tízezer lakosra jutó új építésű lakások száma, 59, miközben az országos átlag nem éri el a 15-öt.Tavaly Csongrád megyében a kiadott lakásépítési engedélyek és a bejelentések alapján 727 új lakás építése kezdődhetett el, ami tizedével elmaradt az előző évitől. Országosan ez a szám 38 ezer, és 20 százalékos a növekedés – kifújni látszik megyénkben a lakásépítési boom.– Érzékelhető, hogy a kereslet nem annyira állandó, mint a fővárosban, ez a megyei piac előbb vagy utóbb szűkül – mondja Illés Ákos, a szegedi Akonett Home Kft. cégvezetője, hozzátéve, telítődik a kínálat is. Szerinte nálunk a jól előkészített projekteknek köszönhetően az országosnál hamarabb indultak meg a lakásépítések, így előbb is csökkenhet a lendület.– Nagyon sok a megrendelés, a munkaerőhiány nálunk is probléma, országosan számos beruházás tolódik hasonló okokból – mondja Illés Ákos.2017-ben a Csongrád megyei építőipari szervezetek termelése az országos 27-nél kisebb mértékben, 18 százalékkal bővült az előző évihez képest. A 69 milliárd forintos termelési érték 4 százalékát tette ki az országosnak, az egy lakosra jutó 171 ezer forint pedig jól közelítette a hazai átlagot. Érdekes, hogy nem Pest megyében nőtt leginkább az építőipari termelés, hanem Bács-Kiskunban, ahol 60 százalékkal haladta meg a 2016. évit. Nem tévedünk sokat, ha ebben érződik az is, hogy megkezdődött a Mercedes-gyár beruházásának második üteme, ami újabb beszállítókat vonz. Ennek köszönhető többek között a megyék közül kiugróan magas az egy lakosra jutó – az országos átlagot is verő – építőipari termelés.