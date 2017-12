Csongrád megyei magáncégek a száz legértékesebb között - mutatjuk, melyek azok

Készül a Pick szalámi. Archív fotó: DM/DV

A száz legnagyobb hazai magántulajdonú társaság összértéke 2017-ben 1859 milliárd forint volt – derült ki a Concorde MB Partners (CMBP) által már másodszor összeállított listából. Fontos, hogy a rangsor a családi tulajdonú cégekre fókuszált, tehát nincsenek benne a tőzsdén jegyzett, illetve az állami hátterű cégek és bankok sem.

A Concorde három kategóriába sorolta a magáncégeket, Csongrád megyéből egy sem fért be az igazán elitbe. 10 és 25 milliárd forint közé tették a szentesi Hungeritet, a Szegedhez is köthető KÉSZ Holdingot, a Picket és a Sole-Mizót. Ötmilliárdnál értékesebb magáncég a lista szerint a megyéből a Hansa Kontakt. Érdekes, hogy idén 6,5 milliárd forintos cégértékkel lehetett még éppen felférni a listára, tavaly ehhez még 5 milliárd is elég volt.