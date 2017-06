Demonstrációt tartanak a szakszervezetek a Tescónál

Elakadtak a bértárgyalások a Tescónál, mert a munkáltató továbbra is bruttó, dolgozónként 4 ezer forintos béremeléssel számol - mondta Buday Pálné, a KASZ alelnöke a keddi bértárgyalást követően az MTI-nek, közölte, a munkavállalókat képviselő két szakszervezet a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) úgy döntött, hogy a dolgozók érdekében demonstrációt tartanak.



A demonstráció időpontjáról és pontos helyszínéről a jövő héten kedden közös sajtótájékoztatón számolnak majd be az érdekképviseletek - tette hozzá.



A KASZ és a KDFSZ a bértárgyalásokat lezártnak tekinti és a szakszervezet alelnöke szerint a munkáltató részéről is a keddi tárgyaláson hangzott el az utolsó ajánlat, ezt a szakszervezetek nem fogadták el.



Buday Pálné kifejtette: a társaság júliustól 12 ezer 700 munkavállaló bérét emeli majd meg átlagosan 2,3 százalékkal, közülük 10 ezer alkalmazottat érint a Tesco által bejelentett bruttó 4000 forintos béremelés, amelynek köszönhetően a fizetésük bruttó 161 ezer forintról (ez a szakmunkás garantált bérminimum) 165 ezer forintra emelkedik. A szakszervezetek célja azonban az, hogy a munkáltató a bruttó 4000 forintnál nagyobb mértékben emelje meg a jelenleg szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalók bérét és kezelje a cégnél a bérek összecsúszásából adódó problémát.



Buday Pálné közölte: a munkáltató arra hivatkozott a tárgyaláson, hogy a profit és a forgalom tekintetében a vállalat az elvárt eredmények alatt teljesített, ezért nem tud a cég ettől magasabb mértékű béremelést adni.



A szakszervezet alelnöke felidézte, hogy a KASZ és a KDFSZ ragaszkodik a munkáltató által tavaly bejelentett bérfejlesztéshez, amikor a Tesco azt közölte, hogy a társaság a következő három évben az ország három legjobban fizető munkáltatója közé akar kerülni, mindez pedig éves szinten 10-15 százalékos béremeléssel járna.



A Tesco 16 ezer 500 alkalmazottat foglalkoztat.