Digitális vállalkozások - aki kimarad, az bezárhat

Ma már elengedhetetlen, hogy egy vállalkozás ott legyen az online térben is, ráadásul, ha sikeres is szeretne lenni, az sem mindegy, hogyan jelenik meg cége az interneten. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartott ingyenes rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők hasznos információkat kapjanak a rohamosan fejlődő szektorról.



Az e-kereskedelem megállíthatatlan, a vállalkozásokon múlik, „felszállnak-e erre az expresszre". Koleszár Péter, a Modern Vállalkozások Programjának vezető tanácsadója ezzel kapcsolatban egy kollégáját idézte, miszerint, aki kimarad, az nem csak lemarad, hanem be is zárhat. De nemcsak a kereskedelemben, a szolgáltatás területén is így van ez.



Megtudtuk, uniós átlag alatti, csupán 30-40 százalék közötti a vállalkozások internetes jelenléte, a kicsik jellemzően kevésbé használják ezt a lehetőséget. A szakember szerint indulásként nem kell nagyra gondolni, egy fodrász vagy egy egészségügyi vállalkozás, például háziorvos az egyszerű időpontfoglalási rendszerrel is javíthatja hatékonyságát. – A nagyobb vállalkozásnál a munkaidő-nyilvántartás fontos, és jó lenne, ha egy méret felett már minden cég termelésirányítási rendszert használna, enélkül nem lehetnek versenyképesek – fogalmazott a szakember.



A modern vállalkozások programja 2015 nyarán indult, azóta járják a vállalkozásokat, a vidéket, díjmentes auditot készítenek, és finanszírozási javaslataik is vannak. Koleszár Péter hangsúlyozta, hamarosan újabb lehetőség nyílik, érdemes tehát nézni a pályázatfigyelő oldalakat.



A rendezvényen részt vett Gyuris László, az A Cappella tulajdonosa is, a mestercukrász korosztályát analógnak nevezte, de tudja, hogy haladni kell a digitális világgal. Hangsúlyozta a gyors megjelenés lehetőségét, a közösségi oldalak használatának fontosságát. – A konfitálás és a szuvidálás gyorsan fejlődő technológiáját is az interneten tudjuk csak követni – mondta a szakember, hozzátéve, a legmodernebb eszközökről is a digitális világban lehet leggyorsabban információt szerezni. – A régi kemencében egy potméterrel állítottuk a hőmérsékletet, ma már a sütési időn belül akár 8-10-szer is változtathatjuk a páratartalmat és a hőmérsékletet, miközben az összetevők még mindig a nagymama receptje alapján kerültek a tepsibe – érzékelteti a technológia fejlődését a mestercukrász.