Dinamikus növekedés várhat a hazai gyümölcs- és zöldségfeldolgozó iparra

Hazánk természeti adottságainak köszönhetően évszázados hagyományokkal rendelkezik a zöldség-gyümölcs feldolgozásban, amely egy korábbi jelentés szerint a negyedik legnagyobb szakágazat, részesedése mintegy 7,7% az élelmiszeripar teljes termelési értékéből. A szektort dinamikus növekedés jellemzi, 2009 és 2013 között több mint 10%-kal, 423-ra nőtt a vállalatok száma, amelyek közel 6600 főt foglalkoztattak. Az ágazat további fejlődését pedig olyan cégek határozhatják meg, mint a Magyarországon várhatóan a legnagyobb hűtőipari kapacitással rendelkező családi tulajdonú Agrosprint Kft., Magyarország egyik legsikeresebb hűtőipari vállalata. A vállalat olyan hosszú távú stratégiát követ, amely példaértékű lehet nemcsak a kisebb családi cégek, de a vállalati szektor egészére nézve is.



„Tapasztalataink szerint a családi vállalatok többsége rendelkezik hosszú távú stratégiával, azonban annak kidolgozottsága igen eltérő. Az Agrosprint Kft. sikeres működésének legfontosabb eleme a fenntartható jövedelemtermelő képesség megőrzése úgy, hogy közben megmaradjon a cég családi vállalatokra jellemző belső szervezeti közvetlensége. A cég az Európán kívüli piacok meghódítását is célul tűzte ki. Mindezeket olyan folyamatos beruházásokkal éri el, mint a gyártási technológia és a logisztikai folyamatok fejlesztése vagy a folyamatos termékfejlesztés" – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője.



Az élelmiszeriparban elengedhetetlen az alapanyag biztonság és a kiváló minőség biztosítása is. Ennek érdekében a meglévő gyümölcsültetvények mellett intenzív zöldségkertészetet – például paprikaültetvényt – hozott létre a vállalat gépesített termesztés-technológia kialakításával. „Jelenleg több mint 35 országgal állunk kereskedelmi kapcsolatban, amely folyamatosan bővül és a kontinensen túlra is kiterjed. A zöldség-gyümölcs ágazatban működő vállalatok jól tudják, hogy hatványozottan ki vagyunk téve az időjárás okozta nehézségeknek, ezért rendkívül fontos az azonnali reagálás a piac változásaira. Mindezeket az Agrosprintnél a termelés tekintetében a Vállalati erőforrás-tervező (ERP) és a Vállalati teljesítménymenedzsment (CPM) rendszer bevezetésével tudjuk biztosítani" – emelte ki Fülöp Gábor Zoltánné, az Agrosprint Kft. ügyvezetője.



„Meglátásunk szerint a családi cégek nemcsak jelenleg képezik fontos részét a magyar gazdaságnak és társadalomnak, de a növekedés és a társadalmi értékek megőrzése szempontjából a jövőben a mainál is meghatározóbb szerepet fognak betölteni. Vállalkozásösztönző stratégiai területünkbe ezért bevontuk a hazai családi vállalatokat is, és életre hívtuk a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, amellyel többek között az Agrosprint Kft. ismertük el" – mondta el Ékes Ákos.