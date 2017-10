Drágulhat a kötelező biztosítás a munkaerőhiány miatt

A csütörtöki Világgazdaság, a húsz biztosító ajánlatát kínáló CLB alkuszcégre hivatkozva írja, a munkaerőhiány azért hathat a díjakra, mert az elmúlt évben akár százezrekkel is nőtt az autószerelők és a karosszérialakatosok fizetése, ugyanis olyan nagyfokú a hiány ezekben a szakmákban, hogy a cégek mindent elkövetnek a meglévők megtartásáért. Ez a tény is jelentősen befolyásolhatja a díjak kialakítását, miközben arra is figyelnek a biztosítók, hogy ne kalkuláljanak kiugróan magas tarifát, mert azzal ügyfelek tömegeit is elveszíthetik. Németh Péter, a CLB értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint összességében 10-15 százalékos drágítás várható.



Ha az ügyfelek a meglévő kgfb-szerződés felmondása mellett döntenek, ezt legkésőbb december elseje éjfélig közölniük kell az illetékes biztosítóval. Az új biztosítót december 31-ig kell kiválasztani - hívja fel a figyelmet a gazdasági napilap.