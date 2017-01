Drágulhat a tojás a madárinfluenza miatt

A Magyar Időknek Végh László, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke elmondta: a madárinfluenza elérte a tojástermelőket az Európai Unióban és Magyarországon. Gondot okoznak a területi és forgalmi korlátozások, a kényszervágások miatt pedig mintegy 10 százalékkal csökkent a tojóállomány.



A szakember szerint a januári időszakban minden évben kevesebb a tojás a piacon, mivel a tojóállományokat ebben az időszakban cserélik le a termelők. Ezt a hiányt azonban általában kompenzálni tudják a karácsony utáni hetekben felhalmozódó készletek. Idén azonban a kereslet folyamatosan magasabb szinten volt, így a készletek sem töltődtek fel.



Mivel a madárinfluenza nemcsak Magyarországot, hanem a legtöbb európai uniós országot is érinti, ezért a hiányzó mennyiséget importból is nehezebb pótolni, így időszakosan tojáshiány is kialakulhat.



A keresleti piac pedig értelemszerűen magasabb árakat hoz magával, az áremeléssel azonban Végh László szerint a termelőknek is csínján kell bánniuk. Az ő érdekük az, hogy minél több tojást vásároljanak a háztartások, magasabb fogyasztás pedig csak kedvező árakkal érhető el.