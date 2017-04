drágultak a lakások és nőtt az adás-vétel volumene is a magyar ingatlanpiacon

Balogh László az M1 aktuális csatorna szombati műsorában elmondta, a múlt év utolsó negyedévében 218 százalékkal több lakásépítési engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban, a növekedés annak is köszönhető, hogy alacsony volt a bázis, a korábbi években kevés lakást építettek. Emellett a keresleti és kínálati oldal is erősödött, előbbi oldalt a csok, utóbbit a lakásépítések kedvezményes, 5 százalékos áfája hozta kedvező helyzetbe.



A kibocsátás felső határa a szakértő szerint a munkaerő rendelkezésre állása lesz, mivel most 40-50 ezerrel kevesebben dolgoznak az építőiparban, mint a válság előtt.