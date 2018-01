e-Szja: idén már a munkáltatók helyett is a NAV számol

A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk arról, érik-e, hogy munkáltatójuk észítse el szja-bevallásukat, mert megszűnt a munkáltatói adómegállapítás. A NAV számukra is összeállítja a 2017-re vonatkozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez semmilyen érelmet nem kell benyújtani.A tervezet, akár az adózó özremű ödése nélkül is - ha nincs szükség kiegészítésre, javításra - 2018. -én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. ig érheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAszó özadóazonosítójelszó özééééhhnnAz szja 1+1 százalé ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain már most elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltő felület 2018. . óta elérhető a NAV honlapjáról (), illetve a kormányzati portálról ().